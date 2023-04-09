В ВС РФ создали специальные группы для борьбы с западными танками в зоне СВО

Специальные группы для борьбы с поставляемыми на Украину западными танками, созданы в России по указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в эфире телеканала «Звезда».

Статья по теме: Путин пообещал втрое больше снарядов и танков в ответ на поставки западного оружия на Украину

«Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп. В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь», — сообщил Арифулин.

Он также отметил, что проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшим руководством.

Всего страны Запада обещали передать Украине 293 танка, к началу апреля она получила 57 из них, уточняет ТАСС.

