Золотовалютный запас Украины вырос до максимума за последние десять лет

Золотовалютные резервы Украины в настоящее время составляют более чем $30 млрд, сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. В эфире телеканала «Рада» он подчеркнул, что это максимальный показатель за последние десять лет.

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«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 миллиардов долларов. Стабильной экономика считается, когда покрытие золотовалютных резервов на три месяца импорта хватает, а у нас на пять», — цитирует ТАСС Устенко.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что международные резервы страны за февраль снизились на 3,5%, до $28,86 млрд в связи с интервенциями по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке страны.

Госбюджет Украины на текущий год принят с рекордным дефицитом в размере $38 млрд. В Киеве надеются его полностью покрыть за счет международной помощи, так как «без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство», отмечал ранее экс-премьер Николай Азаров.