Акции недели: у ВТБ нашелся повод похвастаться

Индекс МосБиржи по итогам недели потерял 0,19%, но больше трети бумаг, входящих в его состав, остались в плюсе. И все же только одна из них смогла похвастать двузначной доходностью: по итогам пяти торговых дней акции ВТБ подскочили на 10,03%.

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Между тем в начале недели они уверенно снижались вместе с рынком, чему способствовали не только общие условия. Во вторник 25 апреля акционеры ВТБ согласовали проведение очередной допэмиссии номинальным объемом 93 млрд рублей. Первой реакцией инвесторов был скепсис – дополнительный выпуск увеличит капитал банка, но размоет текущие доли акционеров. Неудивительно, что сразу после появления этой новости падение акций банка ускорилось.

Но можно было посмотреть на ситуацию и иначе: решив проблему с дефицитом капитала, банк увеличивает шансы акционеров на то, что в будущем часть прибыли будет распределена между ними. Ранее ВТБ воспользовался регуляторными послаблениями ЦБ, позволяющими обнулить надбавки к достаточности капитала в обмен на отказ от выплаты дивидендов. А значит, чем выше будет размер привлеченного капитала, тем лучше для акционеров.

«Допэмиссия будет происходить по рыночной стоимости, поэтому умножать на одну копейку номинала обыкновенной акции нельзя, нужно умножать на текущий рынок или какой-то усредненный в прошлом рынок, – приводил слова зампреда банка Дмитрия Пьянова «Интерфакс». – <…> По сути, диапазон возможного – 50-120 млрд рублей. Может быть, 125 млрд рублей, если привлечем дополнительных инвесторов.»

И уже в среду акции перешли к росту на фоне продолжавшего падать Индекса МосБиржи. Этому немало помогло предвкушение публикации отчетности банка в четверг, а также сообщения о том, что ВТБ до конца апреля запустит онлайн-банк в VK Мессенджере.

В четверг отчетность рынок не разочаровала, хотя цифры рекордной прибыли и были примерно известны и ранее. Она составила по итогам квартала 146,7 млрд руб. (в начале апреля сообщалось о планах получить порядка 140 млрд руб.). Экстраполировать эту прибыль на будущее нельзя: почти 70% из нее приходится на разовый эффект от приобретения РНКБ и доходы от операций с иностранной валютой. Но акции все равно взлетели на рекордных дневных оборотах до максимума с начала апреля прошлого года, а в пятницу еще раз переписали его, достигнув 2,295 коп. И только после этого они ушли в неглубокую коррекцию, завершив неделю на 2,222 коп.

Многие аналитики считают, что в этих событиях велика роль чисто технических факторов. В частности, в «Риком-Траст» отметили, что после пробоя наверх области 2,05–2,10 коп. открывался путь на 2,3–2,4 коп.

«Мы видим вероятность роста бумаг ВТБ на 5–10% на горизонте 1–2 месяца, но это в случае появления определенных положительных новостей о дивидендах», – написали вчера аналитики компании.

Пока считается, что ВТБ начнет их платить не раньше 2025 года, но кто знает? И некоторые эксперты уже сейчас видят более высокие цели для его акций.

«Техническая картина улучшилась на разных интервалах, – писал, например, Павел Гаврилов из «БКС Экспресс». – Следующей среднесрочной целью становится область 2,5–2,63 — максимум апреля 2022 года.»

