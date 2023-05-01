«Илон не справился»: Медведев пообещал обойтись без иностранной соцсети

Комментируя блокировку своего англоязычного аккаунта, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Твиттер прогнулся под госдепом и хохлами». В своем Telegram-канале он написал, что обойдется и без этой соцсети, «действующей в интересах американского истеблишмента».

Статья по теме: В МИД РФ заявили о захвате школы при российском посольстве в Варшаве

«Твиттер прогнулся под госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы… А если серьезно, то обойдемся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас — «нанести разгромное поражение всем врагам», «вернуть, наконец, все наши земли» и «навсегда защитить всех наших людей». Медведев пообещал «упорно работать для этого» и заодно поздравил всех россиян с праздником 1 Мая.

Ранее соцсеть ограничила показ твита Медведева про Польшу. В нем он написал, что Москве нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Варшавой, пока у власти там находятся русофобы.

