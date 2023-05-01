«Покончить с неразберихой и произволом»: В КПРФ готовят новый Трудовой кодекс

КПРФ готовит новую версию Трудового кодекса РФ. В ней предлагается закрепить окладную часть зарплаты на уровне не менее 85%, разработать единую систему окладов, надбавок и стимулирующих выплат, и дополнительно защитить право на труд отдельных категорий лиц. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

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Парламентарий напомнил, что действующий Трудовой кодекс был принят в 2001 году и сейчас он содержит около 130 поправок. Новую версию разрабатывает рабочая группа, созданная в КПРФ, в которую входят ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов, трудовых коллективов и депутаты всех уровней.

«Наш проект устанавливает, что окладная часть зарплаты должна составлять минимум 85%. Ведь нынешняя система, когда компенсационные и стимулирующие выплаты могут составлять большую часть заработной платы, создает почти безграничные возможности для произвола со стороны администрации предприятий и учреждений. "Посадить на голый оклад" — самое распространенное наказание за любую нелояльность работника, будь то отказ от неоплачиваемой сверхурочной работы или "неправильные" политические взгляды. С этим нужно покончить», — считает Афонин.

Кроме того, по его словам, следует разработать единую систему окладов, надбавок и выплат стимулирующего и компенсационного характера, чтобы «покончить с неразберихой и произволом». Депутат сообщил, что в 2011 году в России были ликвидированы единые тарифные сетки, однако новая система базовых должностных окладов не гарантирует достойную оплату труда. Базовые должностные оклады стали назначать муниципальные власти, в результате чего во многих регионах они стали ниже МРОТ. Также часто размеры окладов устанавливаются по желанию самого хозяйствующего субъекта или бюджетного учреждения, отметил Афонин.

Кроме того, в новой версии кодекса планируется закрепить понятие «нестандартная форма занятости», ввести индексацию заработной платы не менее чем на уровень инфляции, гарантированную оплату простоя работника в размере 100% от его средней зарплаты, дополнительно защитить право на труд беременных, одиноких матерей и отцов, людей предпенсионного возраста, граждан, освобожденных из мест лишения свободы и инвалидов.

Одной из главных угроз трудящимся Афонин назвал увольнения, в том числе по «сокращению штатов». В нынешнем Трудовом кодексе есть сразу несколько статей, позволяющих расторгать трудовые договоры на этом основании, однако нет четкого определения, что такое «сокращение штатов». Проект КПРФ, по его словам, определит понятие «сокращение штата или численности работников».

