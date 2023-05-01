Поляки практически достроили стену на границе с Белоруссией

Строительство заграждения на границе Польши и Белоруссии практически завершено. Построено уже 206 км защитного барьера из металлической сетки, осталось всего 150 метров, но работы можно будет завершить только летом, когда река Нарев вернется в обычное русло. Об этом сообщила представитель польской погранохраны поручик Анна Михальская, передает ТАСС.

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«На границе с Белоруссией введено в строй уже 206 км барьера, оснащенного видеокамерами и датчиками движения, осталось достроить всего 150 метров. Сделать это можно будет только летом, когда река Нарев, воды которой залили данную территорию, вернутся в свое обычное русло», — рассказала Михальская.

Защитная стена представляет собой металлическую сетку, увитую сверху колючей проволокой. По мнению польских пограничников, она защитит территорию Польши от проникновения нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. По данным польской погранохраны, в прошлом году было предпринято 15,7 тыс. попыток нелегального пересечения границы мигрантами, в текущем году — уже около 8 тысяч.

«До введения в строй системы камер сотрудники погранохраны в ночное время не могли назвать точное количество нарушителей в группах, пытающихся проникнуть в Польшу. Сейчас благодаря системе мониторинга можно точно определить численность людей в группе», — добавила Михальская.

