Проблемный банк First Republic продали конгломерату JPMorgan Chase

Проблемный американский банк First Republic Bank (FRB) продали транснациональному финансовому конгломерату JPMorgan Chase с центром управления в Нью-Йорке, сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC).

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«В рамках сделки 84 отделения First Republic Bank откроются в восьми штатах как филиалы JPMorgan Chase Bank. Все вкладчики First Republic Bank станут вкладчиками JPMorgan Chase Bank и получат полный доступ ко всем своим вкладам», — говорится в сообщении FDIC.

Там также указано, что по состоянию на 13 апреля у First Republic Bank были активы на сумму около $229,1 млрд и вклады на сумму $103,9 млрд. Решение по банку было принято по итогам высококонкурентных торгов с целью защиты вкладчиков, добавили в FDIC.

