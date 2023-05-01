«Цель достигнута»: Минобороны сообщило об ударе по объектам ВПК Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109-ти районах проведения спецоперации. Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и разгромили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ под Угледаром, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по данным Минобороны, за сутки было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20 и склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 55-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Кроме того, были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах. За сутки на данном направлении уничтожено до 330-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. Также в районе населенного пункта Новоукраинка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Привольного и Малой Токмачки. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. На Херсонском направлении противник потерял до 15-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу «Мста-Б».

Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

