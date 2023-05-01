У виртуального памятника: ЛДПР провела в Minecraft первомайскую демонстрацию

ЛДПР провела в компьютерной игре Minecraft первую цифровую первомайскую демонстрацию у виртуального памятника основателю партии Владимиру Жириновскому. Заявку на участие в мероприятие подали более 12 тыс. сторонников со всего мира, сервер не выдержал числа всех желающих и рухнул, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

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«Это лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически первой цифровой партией России», — заявил на виртуальном митинге депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

В партии также подчеркнули, что ее основатель, Владимир Жириновский, всегда выступал за внедрение передовых технологий в жизнь и в политические процессы.

Ранее в пресс-службе сообщили о традиционной маевке, которая состоялась 1 мая в Москве. Председатель партии и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, который в этот день вел международные переговоры на Кубе, «призвал всех к сплочению ради скорейшего и победного завершения спецоперации на Украине». В конце митинга всех собравшихся напоили чаем и угостили мороженым.

