В Брянской области сошел с рельсов грузовой состав из-за подрыва ж/д путей

Грузовой состав сошел с рельсов в результате срабатывания взрывного устройства на железнодорожных путях в Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. В РЖД уточнили, что в результате инцидента загорелся локомотив, движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено.

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«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.

Как уточнили в пресс-службе РЖД, инцидент произошел в 10:17 мск «из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». С рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда.

«В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в РЖД.

На место инцидента уже отправлены пожарный и восстановительные поезда. Движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено. В РЖД также предупредили о возможных задержках пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, возгорание произошло в результате «схода с рельсов локомотива и двух вагонов с газойлем», 70 вагонов удалось оттянуть и сохранить.