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В Гатчинском районе Ленинградской области подорвали опору линии электропередач

1 мая 2023, 09:47

Еще одно взрывное устройство было успешно снято и разминировано, сообщил глава региона

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В ночь на 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвали опору линии электропередач, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. На второй линии ЛЭП, по его словам, было обнаружено еще одно взрывное устройство, его уже обезвредили.

«В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме», — написал Дрозденко.

Позже он сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована — взрывотехники «сняли и разминировали заряд с взрывателем». Сейчас специалисты обследуют другие опоры поврежденной линии.

Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах.
 