Володин нашел, куда направить налоги «бессовестных» блогеров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал День труда символом уважения ко всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие страны и укрепление ее экономики. За теми же, у кого «денег много, а совести мало», следит Федеральная налоговая служба, которая «оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений», написал председатель нижней палаты парламента в своем Telegram-канале. Средства, взысканные за неуплату налогов у тех, «кто пытается учить жизни, освоив социальные сети», он предложил направить на поддержку солдат и офицеров.

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«Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей. Сегодня время вызовов. Момент истины. Каждый на своем участке должен делать все для развития страны. Кому много дано, с того и больше спрос», — написал Володин.

Всех, «кто трудится честно», спикер Госдумы поздравил с 1 Мая и пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.

