Военные строители запустили воду в канал Северский Донец

Специалисты Военно-строительной компании (Военстрой) Минобороны РФ впервые запустили воду в канал Дон — Донбасс, который строится для водоснабжения донецкой агломерации. Видео пуска опубликовано в Telegram-канале Военно-строительной компании.

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«Вода пришла из реки Дон по новому масштабному водоводу, который в рекордные сроки, за 4 месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании и предприятия со всей страны. Обычно такие трассы строят несколько лет», — сообщили в Военстрое.

В пресс-службе администрации главы ДНР уточнили, что подача воды в рабочем режиме начнется после проверки надежности системы. Поначалу объем составит 4 тыс. кубометров воды в сутки, потом он будет расти. Водовод рассчитан на 300 тыс. кубометров в сутки.

