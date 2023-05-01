Врач назвал продукты «вечернего перекуса», которые гарантированно лишат сна

Некоторые продукты, которыми многие любят перекусывать перед отходом ко сну, могут вызвать бессонницу, сделать сон «тяжелым», прерывистым и беспокойным, с частыми пробуждениями. Гастроэнтеролог Андрей Констанденков сообщил порталу «Доктор Питер», что совершенно точно нельзя есть перед сном горький шоколад, твердые сорта сыра и цитрусовые, а заменить их лучше на грецкие орехи, творог и бананы.

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«Горький шоколад стоит употреблять до 16-17 часов. В противном случае он может нарушить сон. Это связано с тем, что темный шоколад содержит много полифенолов, в нем достаточно много кофеина — эти вещества обладают бодрящим, стимулирующим эффектом. Плюс к этому, темный шоколад содержит теобромин, учащающий пульс, возбуждающий нервную систему. Если хотите лучше спать, выбирайте перед сном немного грецких орехов или выпейте вишневого сока. Эти вещества стимулируют синтез мелатонина, который помогает лучше спать», — посоветовал гастроэнтеролог.

Многие твердые сыры богаты тирамином — аминокислотой, которая помогает организму быть бодрым. Поэтому сыр лучше есть не позднее, чем за четыре-шесть часов до укладывания в постель, а еще лучше заменить его на творог, в котором содержится триптофан, вызывающий сонливость, отметил врач.

Разные виды капусты, морковь и сельдерей могут стать причиной плохого сна из-за бурления в животе. Помидоры тоже могут нарушить сон из-за содержащегося в них мозгового стимулятора тирамина. Овощи, по словам Констанденкова, лучше заменить бананами, богатыми триптофаном, калием и магнием, которые помогают нервной системе успокоиться и настроиться на отдых.

«Цитрусовые запахи обладают стимулирующим эффектом в отношении мозга, что может затруднить процесс засыпания. Лучше заменить апельсины, грейпфруты или мандарины на киви, в котором содержатся фолаты, магний и калий, которые помогают крепче спать», — порекомендовал врач.

Кроме того, на ночь лучше не есть фасоль, так как она провоцирует вздутие живота, и красное мясо, которое дает дополнительный прилив сил. За несколько часов до сна стоит отказаться также от зеленого чая, который помимо кофеина содержит теофиллин и теобромин, учащающие сердцебиение, повышающие нервозность и стимулирующие беспокойство, отметил врач.