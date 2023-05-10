Акции дня: бумаги «Полиметалла» растут на новостях о смене юрисдикции

Акции компании «Полиметалл» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 10 мая. Бумаги подорожали на +7,62% до 683,5 руб. за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне новостей.

«Котировки Polymetal поддержали публикация отчета за первый квартал и новость об уходе с LSE и получении листинга в Казахстане на Бирже МФЦА AIX. Выручка компании в первом квартале 2023 года выросла на 19% г/г, до 733 млн долларов, благодаря распродажам запасов и повышению цен на золото. Смена юрисдикции позволит Polymetal избежать санкционного давления и вернуться к выплатам дивидендов», - считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +0,83 % до 2548,63 пунктов. Индекс РТС вырос на +3,25% до 1052,44 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:43 мск составила 76,79 долларов за баррель (-0,63%). Российская валюта укреплялась– 76,06 руб. за доллар.