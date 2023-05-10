S&P 500: 7 дней, которые могут потрясти мир

Перспектива того, что еще недавно казалось многим невозможным, – дефолта США – с каждым днем все сильнее давит на котировки. 1 июня, названное министром финансов Джанет Йеллен в качестве крайней даты, многие склонны воспринимать как способ давления на конгресс, но и не учитывать ее слов нельзя.

И пока аналитики приводят аргументы в пользу того, что денег Минфину может хватить еще не на одну неделю, страховки от дефолта – CDS на долг США – дорожают. Исходя из графика конгресса, сената и президента, в мае было лишь 7 дней, когда необходимые для поднятия потолка госдолга лица находились бы в Вашингтоне. И последний из них совсем скоро – 17 мая.

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Вчера был первый – и в Белом Доме состоялась встреча Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти. В ней принимали участие и другие лидеры республиканцев и демократов.

Позиции перед ней не сблизились. Президент и демократы в целом желают поднять потолок госдолга без всяких условий, а республиканцы настаивают на сокращении расходов. Единственное, что их объединило – обе стороны вчера отвергли идею временного (до конца финансового года) подъема потолка.

И рынок замер – обороты на фондовых биржах США не были так низки с Пасхи. Этому способствовало и то, что в среду ожидались данные по индексу потребительских цен, способные повлиять на действия ФРС.

«Уолл-стрит не решается открывать сколько-нибудь серьезные позиции, пока не станет известно о результатах переговоров по потолку госдолга в Белом доме, а также о том, не оказалась ли инфляция слишком неуступчивой, – говорил CNBC старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. – При этом никто не сомневается, что банковский стресс никуда не денется, кредитные условия продолжат ужесточаться, а отчисления в резервы – расти. Это ведет к сокращению объемов кредитования и ослаблению экономики».

Надежды на то, что ужесточение финансовых условий побудит ФРС остановить в июне подъем ставок, небеспочвенны. В последнее время заявления ее представителей на этот счет стали более уклончивыми, что можно трактовать как снижение вероятности повышения ставки, в которое рынок и так-то не верил. Ранее, однако, это противоречило риторике регулятора, а теперь – все меньше.

Срочный рынок, впрочем, согласно данным CME, верит и в скорый переход к смягчению политики, оценивая его вероятность в июле в 31%, а в сентябре – в 65%. И вот это совсем не соответствует заявлениям представителей ФРС, утверждающих, что они намерены долго удерживать ставку на высоком уровне.

Но рынок не обязательно неправ – впереди множество неизвестных. И развитие банковского кризиса, и дефолт, и экономический спад вполне способны изменить взгляды регулятора. Тем более что публичная позиция ФРС и то, что на деле в этот момент обсуждают ее собственные эксперты, – не одно и то же.

Именно это продемонстрировал свежий «Обзор финансовой стабильности», содержавший, впрочем, данные лишь до 21 апреля. Он показал, что еще за пару недель до краха First Republic экономисты ФРС были обеспокоены не только и не столько упорной инфляцией, сколько банковским стрессом и коммерческой недвижимостью.

Кредиты компаниям, работавшим с последней, – мина в балансах региональных банков. Но хватает и других «скелетов в шкафу», таких как обесценивание прочих активов на фоне роста ставок. На фоне бегства клиентов это ставит под угрозу многие банки.

Экспертов ФРС в апреле особенно беспокоили риски кредитного кризиса, способного спровоцировать экономический спад. Очевидно, что майские события их оптимизму способствовать не могли.

И медведи, покрывшие было «шорты» в пятницу, продолжили продажи акций региональных банков, возобновленные в понедельник. Индекс KBW Regional Banking вчера потерял еще 0,72%. Этому помогли и заявления Джанет Йеллен в эфире CNBC о том, что пока чиновники не приблизились к решению о запрете коротких позиций по этим бумагам.

В целом же торговля шла вяло: все ждали новостей после окончания торгов. В итоге Dow Jones Industrial Average потерял 0,17%, S&P 500 – 0,46%, а Nasdaq Composite – 0,63%.

Но переговоры в Белом доме особо не продвинулись. Новая встреча назначена на пятницу. После этого на то, чтобы урегулировать ситуацию еще в мае, останется три рабочих дня. Если не выйдет, то следующая неделя на рынке США выдастся непростой.

Пока риторика сторон внушает оптимизм медведям. И годовые и пятилетние CDS на долг США подскочили вчера на 0,6% и на 1,4%.

Теперь рынок ждет данных по инфляции, которые выйдут сегодня до начала торгов. Аналитики полагают, что в апреле она осталась прежней – 5%. Но даже небольшое превышение Уолл-стрит готова трактовать, как достаточный повод для окончания подъема ставки.

Так, стратег JPMorgan Эндрю Тайлер написал вчера клиентам, что вероятнее всего темпы роста потребительских цен составят 5-5,2% - и S&P 500 вырастет на 0,5-0,75%. Но если инфляция превысит 5,5%, то рынок рухнет более чем на 3%. На фоне того, что будет, если республиканцы и демократы за неделю не договорятся, все это, впрочем, покажется лишь рябью на воде.