Байден признал, что возможный дефолт по госдолгу США будет иметь катастрофические последствия

Президент США Джозеф Байден заявил, что потенциальный дефолт по федеральному долгу будет иметь катастрофические последствия.

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Как пишет ТАСС, главу государства попросили прокомментировать слова спикера Палаты представителей Конгресса, республиканца Кевина Маккарти, допускающего возможность такого развития событий.

«Не знаю, что думает спикер Маккарти. Я думаю, он знает лучше. Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно», — сказал президент, имея в виду план Маккарти по повышению потолка госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов.

В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на план повышения потолка госдолга США, если он будет одобрен законодателями обеих палат Конгресса.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что возможности ведомства по проведению экстраординарных мер для предотвращения дефолта подходят к концу. До этого Минфин уже предупреждал, что к 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме.

В конце апреля Палата представителей Конгресса приняла предложенный Маккарти законопроект, предполагающий повышение лимита государственного долга на $1,5 трлн с одновременным снижением расходов в размере более $4,5 трлн. В администрации Джо Байдена по-прежнему требуют от конгресса расширить лимиты заимствований без каких-либо условий. Там указывают на то, что в ином случае уже летом США не смогут обслуживать свои долговые обязательства.