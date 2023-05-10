Бывший главком НАТО рассказал, почему на Западе боятся военных успехов Киева

Успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, поскольку при таком сценарии вооруженный конфликт может распространиться на Европу и обернуться ядерной эскалацей.

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Об этом заявил в интервью телеканалу ABC Action News отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин «снова и снова» предупреждает о том, чего сильнее всего опасаются его недоброжелатели на Западе. «Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся, что эта война распространится на Европу», — сказал Бридлав. Он отметил, что риторика сдерживания, которую использует российский лидер, оказывает «бешеный» эффект, и такой метод воздействия является причиной ограниченной помощи Киеву, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность Москвы.

«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но, я полагаю, очевидно, хотя об этом и не заявляют открыто, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», — пояснил Бридлав.

В 2022 году Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российских сил. В Москве регулярно заявляют, что США и НАТО являются прямыми участниками конфликта.