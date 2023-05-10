Экспорт нефти из России достиг максимума с начала 2022 года

За последние четыре недели РФ экспортировала в среднем около 3,55 млн баррелей сырой нефти в сутки, большая часть энергоресурса шла в Индию и Китай.

Речь идет о новом максимуме с начала прошлого года, пишет Bloomberg.

Несмотря на введенные Западом санкции, отгрузка российской сырой нефти на международные рынки практически не сократилась, констатирует агентство, согласно подсчетам которого за период с апреля по май текущего года РФ экспортировала почти на 0,4 млн баррелей больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Эксперты напоминают, что из-за санкций России пришлось переориентировать поставки сырья на Восток и сократить собственную добычу. Ведущими покупателями российской нефти за последний месяц стали Индия (1,87 млн баррелей), КНР (1,01 млн) и Турция (0,18 млн); остальной объем направлен в «неизвестные страны».

Отмечается, что реальные доходы Москвы от продажи сырья тем не менее снижаются. По мнению авторов материала, это объясняется дисконтом на российские сорта, а также дополнительными расходами, связанными со страхованием морских перевозок.