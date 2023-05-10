ФРС вбила последний гвоздь в гроб доллара

В прошлом году доллар США обновлял многолетние максимумы в парах со многими валютами и даже на какое-то время был дороже евро, однако, судя по всему, это был последний рывок перед долгосрочным разворотом - проще говоря обесценением американской валюты.

Тренд сменился еще осенью 2022-го, а в этом году усилился и продолжается по сей день. Полнейший беспорядок в банковской системе, сопровождающийся чередой банкротств, а также другие явные экономические проблемы привели к тому, что капитал начал искать другое пристанище.

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Прошедшее совсем недавно заседание Федеральной резервной системы показало нам, что в обозримом будущем распродажа доллара только усилится.

Да, в ходе пресс-конференции председатель Джером Пауэлл попытался опровергнуть очевидное, и указывал, что дальнейшая политика все равно будет зависеть от поступающих макроэкономических данных, однако главное содержалось в самом заявление Федрезерва - регулятор готов сделать паузу.

Более того, если внимательно проанализировать это заявление, можно заметить, что использовались формулировки, в целом схожие с формулировками в 2006 г., когда ФРС завершила цикл повышения ставки без явного обещания сделать паузу, сохранив посыл на возможное ужесточение при необходимости.

При этом ЕЦБ, заседание которого проходило днем позже, заявил, что действует согласно своему плану и может повышать ставки даже после того, как Федрезерв завершит свой цикл.

Хронология событий теперь выглядит следующим образом. В прошлом году ФРС первой начала повышать ставки и капитал традиционно шел в доллар, причем не только как в защитный актив, но и как в валюту с более высокой ставкой.

Однако затем пошли фундаментальные изменения. Тот же ЕЦБ начал достаточно агрессивно повышать ставки, причем впервые после того, как долгие годы держал их отрицательными. Это в свою очередь спровоцировало волну репатриации капитала в еврозону, что отразилось в восстановлении курса евро. К слову, сейчас он уже выше, чем год назад.

Просто напомним, пока ЕЦБ печатал деньги и держал ставки ниже нуля, инвесторы выводили капитал туда, где от него можно было получить отдачу, а сейчас идет обратный процесс.

Впрочем, вернемся к доллару. Раньше, если Америке нужно было поддержать курс своей валюты, ужесточение политики легко обеспечивало выполнение поставленной цели, а сейчас этого не происходит, более того, глобальные инвесторы не очень хотят держать деньги в стране, которая постоянно использует санкции.

А тут еще и банковский кризис и в дополнение картины еще и очередной раз тупик в вопросе потолка госдолга.

И даже сама министр финансов Джанет Йеллен заявила - если Конгрессу не удастся выйти из тупика. Неспособность поднять лимит нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.

Со всеми этими проблемами ФРС просто не сможет дальше повышать ставки, и скорее всего, уже к концу года начнет их снижать, и ожидания этого станут мощным ускорителем в процессе девальвации доллара.

В завершении также напомним, мы это уже неоднократно освещали, что параллельно в мире происходят и немонетарные процессы - многие страны просто убирают доллар из своих расчетов и переходят на нацвалюты, кроме того, спрос центробанков на золото в первой квартале был рекордным, что лишь подтверждает желание глобальных игроков уйти от привычного финансового режима.

