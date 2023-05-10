«Газпром нефть» построила в Заполярье для своих сотрудников «дом будущего»

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа «Газпром нефть» построила для своих сотрудников первое в российском Заполярье здание методом 3D-печати. Такое строительство в полтора раза быстрее и на 30% дешевле традиционных способов, сообщили в пресс-службе компании.

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«Технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы. Мы видим перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала», — отметил гендиректор «Газпромнефть-Снабжения» Дмитрий Потапов.

В качестве материала для российского строительного 3D-принтера использовался пенобетон. Стены возводили на заранее установленном фундаменте. Этим же методом в доме, предназначенном для отдыха сотрудников производственной базы «Газпромнефть-Снабжение», были «напечатаны» мебель и элементы декора. Как утверждают в компании, высокая энергоэффективность материалов позволила оптимизировать энергопотребление здания, так как экологичный пенобетон «сохраняет тепло и не пропускает арктический холод». Отапливать помещение планируют электричеством и только зимой, а в весенний и осенний периоды там «сохраняется комфортная температура и влажность воздуха».

В видеоролике компании, размещенном ВКонтакте, показаны нефтяники, отдыхающие в «доме будущего». Во время мини-экскурсии продемонстрированы панорамные окна здания, небольшая кухня, много мягких подушек на «напечатанном» диване, уголок для игры в шахматы и настольный футбол.

