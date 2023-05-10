Пекин пообещал «жесткий и сильный» ответ Европе на санкции против китайских компаний

Свое европейского турне глава МИД Китая Цинь Ган начал с Германии. Во вторник, 9 мая, он встретился в Берлине с главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок. Кстати, можно говорить о маленьком чуде, что поездка Циня вообще состоялась в отличие, например, от отмененного Пекином в последний момент официального визита в КНР министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Дело в том, что аккурат к поездке главы МИД КНР Евросоюз (ЕС) объявил о намерении ввести санкции против китайских компаний, которые поставляют в Россию так называемые товары и технологии «двойного назначения», которые могут быть использованы как в общегражданских промышленных, так и в военных целях. В «черный» список компаний, против которых Брюссель собирается ввести санкции, входят компании как из материкового Китая, так и из Гонконга. Справедливости ради следует сказать, что борьба объединенной Европы с нарушением ее антироссийских санкций распространяется не только на китайский бизнес, но и на компании из Узбекистана, Армении и ОАЭ, которые тоже торгуют с Россией.
Цинь Ган прилетел в Берлин для подготовки консультаций правительственных делегаций двух стран, намеченных на 20 июня. Китайскую делегацию должен возглавить премьер Ли Цян. После переговоров Бербок и Цинь провели совместную пресс-конференцию, на которой не обошлось без неприятных вопросов и неприятных ответов.
Запад, включая, естественно, Германию, требует от Китая не помогать России и поставлять оружие и военную технику Украине. Цинь Ган заявил на совместной пресс-конференции, что Китай не поставляет оружие в горячие точки, и предупредил, что Пекин не потерпит попыток нарушить «нормальный обмен между китайскими и российскими компаниями».
«Мы категорически против односторонних санкций против Китая,- цитирует Bloomberg заявление главного китайского дипломата.- Если они будут введены, Китай отреагирует жестко и сильно. Мы будем также защищать законные и легальные интересы нашей страны и наших компаний».
Анналена Бербок, со своей стороны, подчеркнула важность строгого исполнения всеми евросоюзовских санкций против России.
Цинь Ган попытался сгладить эффект от отзыва приглашения Кристиану Линднеру, объяснив, что у его китайского коллеги Лю Куня очень плотный рабочий график и он никак не смог бы встретиться с ним в среду. Цинь сообщил, что визит просто откладывается на некоторое время и что немецкому гостю в Китае будут рады. Однако «зеленые», входящие в правящую коалицию ФРГ вместе с социал-демократами и свободными демократами, которых как раз и возглавляет Кристиан Линднер, назвали отмену визита главного немецкого финансиста «оскорблением».
Первая встреча между Цинь Ганом и Анналеной Бербок в середине апреля в Пекине тоже прошла в напряженной атмосфере. В Берлине не скрывают недовольства политикой КНР в отношении прав человека и Тайваня. Глава МИД ФРГ и сейчас подчеркнула на пресс-конференции, что изменение статуса Тайваня «неприемлемо», на что Цинь ответил, что Китай не нуждается в советах и поучениях Запада.
Сегодня Цинь Ган встретится с высокопоставленным сотрудником канцелярии Шольца, после чего отправится в Париж. Свою первую рабочую поездку по Европе он закончит в Норвегии.