Пекин пообещал «жесткий и сильный» ответ Европе на санкции против китайских компаний

Свое европейского турне глава МИД Китая Цинь Ган начал с Германии. Во вторник, 9 мая, он встретился в Берлине с главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок. Кстати, можно говорить о маленьком чуде, что поездка Циня вообще состоялась в отличие, например, от отмененного Пекином в последний момент официального визита в КНР министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Дело в том, что аккурат к поездке главы МИД КНР Евросоюз (ЕС) объявил о намерении ввести санкции против китайских компаний, которые поставляют в Россию так называемые товары и технологии «двойного назначения», которые могут быть использованы как в общегражданских промышленных, так и в военных целях. В «черный» список компаний, против которых Брюссель собирается ввести санкции, входят компании как из материкового Китая, так и из Гонконга. Справедливости ради следует сказать, что борьба объединенной Европы с нарушением ее антироссийских санкций распространяется не только на китайский бизнес, но и на компании из Узбекистана, Армении и ОАЭ, которые тоже торгуют с Россией.

Цинь Ган прилетел в Берлин для подготовки консультаций правительственных делегаций двух стран, намеченных на 20 июня. Китайскую делегацию должен возглавить премьер Ли Цян. После переговоров Бербок и Цинь провели совместную пресс-конференцию, на которой не обошлось без неприятных вопросов и неприятных ответов.