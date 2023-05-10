Медицинскую помощь предложили сделать более доступной через передачу функций врачей среднему медперсоналу

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу.

Об этом пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что речь идет, в частности, о передаче медсестрам функций по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, а также по проведению санитарно-гигиенического просвещения населения. Кроме того, среднему медперсоналу предлагают позволить проводить медосмотры, диспансерно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями и оценивать эффективность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. Также медсестры могут посещать маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения и организовывать «школы здоровья», считают в институте.

По мнению авторов инициативы, решение «повысит доступность медпомощи без потери качества в рамках имеющихся ресурсов, в том числе финансовых и трудовых», а также «высвободит» время врача на работу с пациентом.

Подчеркивается, что не все функции могут быть переданы медсестре, к примеру назначение медикаментов при ОРВИ без осложнений может быть функцией только врача либо фельдшера с расширенными полномочиями. В НИИ пояснили, что предлагаемый подход может быть внедрен «с учетом текущей кадровой ситуации» в регионе и даже в каждой конкретной медицинской организации.

Согласно результатам опроса сервиса «Актион Медицина», большинство медсестер не готовы к нововведениям, указывая на то что уже перегружены — об этом заявили 63,7% респондентов. Еще 18,9% считают, что нынешнее распределение функционала является оптимальным; 7,3% полагают, что пациенты не будут доверять медсестрам так же, как врачам. Сами врачи между тем в целом поддерживают инициативу — в ее поддержку высказались 62,3% опрошенных, пишет газета.