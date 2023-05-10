Европа столкнулась с большой проблемой из-за отказа от российской нефти

Ближневосточные поставщики нефти, которой Евросоюз заменил российскую нефть, пользуются любой возможностью хорошо заработать на богатых европейцах. За год, прошедший после 24 февраля 2022 г., Европа заменила, по данным Energy Aspects, не менее четверти российской нефти нефтью с Ближнего Востока и, в первую очередь, из Ирака. Иракская нефть Basrah Medium больше всего подходит для замены российской нефти Urals благодаря схожим плотности и химическому составу.
Саудовская Аравия и Ирак, как сообщает Bloomberg, объявили о резком повышении с 1 июня цен на нефть для покупателей из Старого Света. При этом цена иракской нефти Basrah Medium будет самой высокой более чем за год. Так что европейским нефтепереработчикам придется платить еще больше за ближневосточную нефть, а европейским автовладельцам - за бензин и дизельное топливо. Европейцам должно быть особенно обидно, потому что для азиатских потребителей Эр-Рияд и Багдад поддерживают цену нефти на одном уровне, а в апреле ее еще даже снизили.
Проблемы с так называемой «среднекислой» нефтью, на которой работают многие нефтеперабатывающие заводы (НПЗ), начались у европейцев 5 декабря 2022 года, когда вступило в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю. В довершение ко всему резко снизились в последнее время, а в конце марта и вовсе прекратились поставки курдской нефти с севера Ирака, вызванные разногласиями между Багдадом и Анкарой по вопросу платежей за транзит нефти по территории Турции в турецкий нефтеналивной порт Джейхан. Через этот порт на Средиземном море Европа получала почти полмиллиона баррелей курдской нефти в сутки.
Из российской нефти Urals и иракской Basrah Medium производят в основном дизель и мазут. Эти сорта нефти стоят значительно дешевле остальных сортов из-за высокого содержания серы.
Поставки нефти Basrah в Европу стремительно растут. В мае, по расчетам экономистов Kpler, Европа должна купить у Ирака ок. 23 млн баррелей. Это почти на 44% больше, чем в апреле.
Кроме европейских НПЗ на иракской нефти работают и многие азиатские нефтепереработчики. Это неизбежно приведет к усилению конкуренции между Европой и Азией.
«Рынок ждет жесткая конкуренция между Европой и Азией,- объясняют в аналитической записке для клиентов Energy Aspects Ltd. Амрита Сен и Кристофер Хейнс.- Причем, у Азии есть все шансы выйти из этой конкурентной борьбы победителями».