Европа столкнулась с большой проблемой из-за отказа от российской нефти

Ближневосточные поставщики нефти, которой Евросоюз заменил российскую нефть, пользуются любой возможностью хорошо заработать на богатых европейцах. За год, прошедший после 24 февраля 2022 г., Европа заменила, по данным Energy Aspects, не менее четверти российской нефти нефтью с Ближнего Востока и, в первую очередь, из Ирака. Иракская нефть Basrah Medium больше всего подходит для замены российской нефти Urals благодаря схожим плотности и химическому составу.

Саудовская Аравия и Ирак, как сообщает Bloomberg, объявили о резком повышении с 1 июня цен на нефть для покупателей из Старого Света. При этом цена иракской нефти Basrah Medium будет самой высокой более чем за год. Так что европейским нефтепереработчикам придется платить еще больше за ближневосточную нефть, а европейским автовладельцам - за бензин и дизельное топливо. Европейцам должно быть особенно обидно, потому что для азиатских потребителей Эр-Рияд и Багдад поддерживают цену нефти на одном уровне, а в апреле ее еще даже снизили.