Российская нефть хлынула морской волной

Отскок нефтяных цен вверх случился в середине нынешней недели после того, как к концу прошлой они упали, прервав трехдневное ралли. Причиной падения стал неожиданный рост запасов нефти в США, вызвавший опасения по поводу спроса на сырье. Теперь же инвесторы ожидают данных об инфляции в США, чтобы сделать прогноз в отношении следующего решения Федеральной резервной системы по ставке.

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Прежде, чем отскочить, нефть марки Brent подешевела на 0,7%, до 76,92 доллара за баррель; американская WTI опустилась на 0,7%, до 73,22 доллара. В качестве возможного признака ослабления спроса можно рассматривать рост запасов сырой нефти в США примерно на 3,6 млн баррелей и запасов бензина на 399 тыс. баррелей за прошлую неделю – об этом сообщил Американский институт нефти.

Неожиданное наращивание запасов в США в сочетании со снижением импорта сырой нефти и более слабым ростом экспорта в Китай в апреле усилили опасения по поводу мирового спроса на нефть, пишет Reuters.

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«Нефтяным инвесторам следует следить за признаками здоровья экономики США, которое, на мой взгляд, на данный момент выглядит очень тусклым», – сказала Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova Pte Ltd.

Рынок ждет данных по индексу потребительских цен США (CPI) за апрель, которые будут опубликованы сегодня. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция остается слишком высокой и что центральный банк снова повысит ставки в случае необходимости – даже несмотря на то что ФРС отказалась от рекомендаций о необходимости будущих повышений.

На рынке также ожидают ежемесячного отчета по нефти от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который выйдет в четверг, чтобы понять, нужно ли группе и ее союзникам снова сокращать добычу, чтобы поддержать цены. Пока участники ОПЕК+ договорились в прошлом месяце сократить добычу на 1,16 млн баррелей в сутки с мая до конца года.

СМИ сообщили, что министерство энергетики России заявило: сокращение добычи нефти в стране почти достигло целевого уровня в апреле. Саудовская Аравия, которая пообещала сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки с мая, проинформировала покупателей в Азии о том, что она поставит весь объем сырой нефти, запрошенный на июнь. По словам источников, некоторые китайские переработчики, возможно, попросили сократить поставки, что помогло бы крупнейшему в мире экспортеру нефти достичь целевого показателя по снижению добычи.

Рынки также следили за комментариями президента США Джо Байдена и ведущих законодателей-республиканцев о повышении потолка госдолга США на уровне 31,4 трлн долларов, опасаясь беспрецедентного дефолта, если Конгресс не примет необходимых мер в течение трех недель.

Российский морской экспорт нефти растет

10 мая нефть демонстрирует признаки отскока после снижения, случившегося в результате очередного отбоя от зоны сопротивления 87–90 долл. за баррель, констатирует финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. С 13 апреля актив снизился на 11,1%, а упомянутое сопротивление в очередной раз устояло даже после объявления о добровольном сокращении добычи «черного золота» несколькими станами ОПЕК+.

Апрельское тестирование зоны сопротивления было пятым в нынешнем году, говорит аналитик. Давление на котировки «черного золота» из-за опасений рецессии в мировой экономике сохраняется. По состоянию на 9:15 мск стоимость нефти марки Brent составляла 77,36 долл. за баррель. Рост или отскок нефти в 2,7% с 5 мая можно идентифицировать, как смешанный. С технической точки зрения индикатор RSI на 4-х часовом тайм-фрейме дает достаточно сильные сигналы на покупку.

Вместе с тем, появились и фундаментальные факторы в виде повышения цен на нефть со стороны Ирака и Саудовской Аравии для европейских потребителей, говори Чеврычкин. Июньские цены на нефть Basrah Medium установлены на самом высоком уровне более чем за год. Увеличение стоимости связано с повышением спроса со стороны европейских НПЗ, столкнувшихся с нехваткой среднесернистой нефти. Возможно, сегодняшняя статистика по запасам сырой нефти, которая выйдет в 17:30 мск, добавит динамики котировкам.

Аналитики сходятся во мнении, что запасы снизятся на 0,917 млн баррелей. Нефтегазовые компании США официально начали сокращать количество действующих буровых. Совокупное число действующих нефтяных и газовых установок – важный показатель добычи – на неделе с 29 апреля по 5 мая сократилось на 7 единиц – до 748. Но пока общее число действующих установок на 43 единицы (или на 6%), превышает показатель годичной давности.

«Предполагаю, что сокращение количества буровых установок в большей степени связано с рынком газа, а именно с отсутствием повышенного спроса на “голубое топливо”, – говорит Сергей Червычкин. – Стоит отметить, однако, позитивную динамику роста экспорта российской нефти по морю. Средние объемы поставок за последние четыре недели (до 5 мая) достигли самого высокого уровня с начала 2022 года и составили 3,63 млн баррелей в день. Будем надеяться на продолжение тенденции, которая отразится на доходах РФ и выручке нефтегазовых компаний. В краткосрочной перспективе можно увидеть рост котировок нефти до 81 долл. за баррель.»



