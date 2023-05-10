Особенности выбора средств для ухода за кутикулой

Оно незаменимо в следующих случаях:

расслаивание и ломкость ногтей;

разрыв кожи ногтевого валика;

выполнение обрезного маникюра;

наличие геля-лака на ногтях.

Чтобы правильно выбрать подходящее масло для кутикулы, выбрать которое можно на https://www.krasotkapro.ru/catalog/ukhod_za_nogtyami/, необходимо внимательно ознакомиться с его составом. Это средство обязательно должно содержать базовое и эфирное масла. Первое по отдельности не обладает достаточной эффективностью, а второе в чистом виде способно вызывать ожоги. От покупки средств, содержащих спирт, следует отказаться.

В число наиболее распространенных базовых масел входят:

Миндальное. В нем содержится большое количество антиоксидантов и питательных веществ, которые препятствуют расслаиванию ногтей, устраняют их сухость и ломкость, повышают прочность ногтевой пластины и способствуют заживлению повреждений. В отличие от остальных базовых масел, миндальное масло не образует на поверхности пленку, а потому подходит для чувствительной кожи.

Кокосовое. Оно легко и быстро впитывается в кожу, снимает раздражение, уменьшает время заживления небольших повреждений. Средства на основе кокосового масла смягчают и увлажняют кутикулу. Под их воздействием даже тусклые ногти приобретают здоровый вид.

Сквалановое. Оно легко проникает через наружный слой кожи, заживляет повреждения, препятствует развитию грибка, снимает воспаление.

Сафлоровое. Оно содержит большее количество жирных кислот Омега-6 и Омега-3, а также витамина Е, чем другие базовые масла. Сафлоровое масло быстро впитывается в кожу, делает кутикулу мягче, устраняет шелушение и сухость, повышает прочность ногтей. Кроме того, данное средство замедляет старение кожи.

К самым популярным эфирным маслам относятся: