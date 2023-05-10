Особенности выбора средств для ухода за кутикулой

Оно незаменимо в следующих случаях:
- расслаивание и ломкость ногтей;
- разрыв кожи ногтевого валика;
- выполнение обрезного маникюра;
- наличие геля-лака на ногтях.
Чтобы правильно выбрать подходящее масло для кутикулы, выбрать которое можно на https://www.krasotkapro.ru/catalog/ukhod_za_nogtyami/, необходимо внимательно ознакомиться с его составом. Это средство обязательно должно содержать базовое и эфирное масла. Первое по отдельности не обладает достаточной эффективностью, а второе в чистом виде способно вызывать ожоги. От покупки средств, содержащих спирт, следует отказаться.
В число наиболее распространенных базовых масел входят:
- Миндальное. В нем содержится большое количество антиоксидантов и питательных веществ, которые препятствуют расслаиванию ногтей, устраняют их сухость и ломкость, повышают прочность ногтевой пластины и способствуют заживлению повреждений. В отличие от остальных базовых масел, миндальное масло не образует на поверхности пленку, а потому подходит для чувствительной кожи.
- Кокосовое. Оно легко и быстро впитывается в кожу, снимает раздражение, уменьшает время заживления небольших повреждений. Средства на основе кокосового масла смягчают и увлажняют кутикулу. Под их воздействием даже тусклые ногти приобретают здоровый вид.
- Сквалановое. Оно легко проникает через наружный слой кожи, заживляет повреждения, препятствует развитию грибка, снимает воспаление.
- Сафлоровое. Оно содержит большее количество жирных кислот Омега-6 и Омега-3, а также витамина Е, чем другие базовые масла. Сафлоровое масло быстро впитывается в кожу, делает кутикулу мягче, устраняет шелушение и сухость, повышает прочность ногтей. Кроме того, данное средство замедляет старение кожи.
К самым популярным эфирным маслам относятся:
- Фрезия. Она препятствует образованию заусенцев и трещинок, ускоряет рост ногтей, устраняет шелушение, повышает эластичность кожи.
- Персиковое. Оно подходит для ежедневного использования, поскольку быстро впитывается, обладает легкостью, не вызывает аллергических реакций. Это масло оптимально для чувствительной и тонкой кутикулы.
- Масло чайного дерева. Его важнейшее свойство заключается в предотвращении и излечении грибковых инфекций. Кроме того, это масло укрепляет ногти и ускоряет их рост.
- Масло виноградной косточки. Оно быстро заживляет повреждения и микротрещины, устраняет воспаления, укрепляет ногтевую пластину и смягчает кутикулу.