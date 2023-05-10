Продажа «Дзена» холдингу VK принес «Яндексу» более 38,5 млрд рублей

Выручка компании «Яндекс» от продажи «Дзен.Платформы», покупателем которой стала VK, составила более 38,5 млрд руб.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы к бухгалтерской отчетности компании за 2022 год, в которых говорится о том, что продажа доли ООО «Дзен.Платформа» принесла корпорации 38,581 млрд руб.

В сентябре 2022 года холдинг VK объявила о закрытии сделки по обмену сервисами с «Яндексом». VK стал владельцем контентных платформ «Дзен» и «Новости», передав сервис Delivery Club «Яндексу». Сообщалось, что «Дзен» сохранит все инструменты монетизации для создателей контента, а Delivery Club перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс Едой».

В «Яндексе» подчеркивали, что намерены делать упор на офлайновую составляющую своего бизнеса, а сделка с VK позволит компании серьезно усилить направление доставки продуктов питания.