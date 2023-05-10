Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, действовавший с 2019 года, отменен.

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Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В этом же документе говорится, что граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз. Исключение составляют лица, въезжающие в страну «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».

Временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии был введен в июле 2019 года из-за масштабных протестов в республике. Туроператорам рекомендовалось воздерживаться от деятельности в стране.