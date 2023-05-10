Распродажа в пути: «Полиметалл» переезжает с острова Джерси в Астану

Выручка «Полиметалла» в первом квартале текущего года выросла относительно показателя годом ранее на 19% (до $733 млн), говорится в отчетности компании. При этом производство золота сократилось на 5%, до 345 тыс. унций золотого эквивалента.

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Рост выручки в условиях снижения производства компания объясняет реализацией накопленных запасов продукции, которая должна завершиться во втором квартале. При этом «Полиметалл» подтвердил прогноз добыть в целом за год 1,7 млн унций золотого эквивалента.

В отчете за четвертый квартал прошлого года компания отразила создание запасов, говоря, что они будут реализованы в начале 2023 г. Можно констатировать, что решение было верным: в первом квартале текущего года мировая цена на золото выросла на 8%, а с начала второго квартала – еще на 3%.

Не менее важным для ценных бумаг компании стало решение менеджмента (которое еще предстоит одобрить акционерам) провести редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Республике Казахстан. Сейчас головная компания Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси, который в России отнесен к «недружественным» юрисдикциям. Основной бизнес «Полиметалл» ведет в Казахстане и России.

«В результате редомициляции наши акции не будут соответствовать основным требованиям торгов на Лондонской фондовой бирже», – отметил главный исполнительный директор Группы «Полиметалл» Виталий Несис. Он пояснил, что в связи с этим основной листинг бумаг планируется перенести с Лондонской фондовой биржи (LSE) на казахстанскую биржу AIX. Это позволит «Полиметаллу» снять ряд существенных ограничений и начать реализацию дальнейших корпоративных действий, генерирующих акционерную стоимость, уверен Несис.

По данным компании, на конец прошлого года почти 72% ее акционерного капитала принадлежали институциональным и частным инвесторам, многие из которых имеют российское подданство. Листинг бумаг на LSE и регистрация в недружественной юрисдикции делают практически невозможным выплату дивидендов российским юридическим и физическим лицам. С переездом же в Казахстан эта проблема будет снята.

В марте совет директоров Polymetal International plc ожидаемо принял решение не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. Мотивирована эта рекомендация была очень высоким уровнем долговой нагрузки: соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA достигло 2,35х, в то время как целевой уровень данного показателя компания установила на отметке 1,5х.

Аналитики отмечали, впрочем, что компания, торгуясь в Лондоне, при всем желании не может распределить часть годовой прибыли, не ущемив интересы российских акционеров. Поэтому сегодняшние новости вызвали бурный рост котировок «Полиметалла». К 16:00 мск среды бумаги компании на Московской бирже росли на 7% и уходили к техническому сопротивлению 680 руб.

Дальнейшая динамика «Полиметалла» пока сложно поддается прогнозу. Со второй декады октября прошлого года по середину апреля нынешнего акции находились в восходящем тренде, подорожав за это время почти в 4 раза.

Техническая коррекция в последние 3 недели позволила снять накопленную перекупленность, тем самым открыв дорогу на продолжение подъема. Но для дальнейшего роста бумаге необходимо преодолеть нынешнее сопротивление, а также заручиться поддержкой со стороны цен на золото, которое пока торгуется недалеко от исторического максимума, но не рискует его пробивать.