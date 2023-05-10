РФ вошла в список стран-лидеров по темпам замедления инфляции

Россия оказалась в числе стран, лидирующих по темпам замедления инфляции.

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Как пишет «РИА Новости», в марте 2023 года темпы роста цен замедлились в 102 государствах; самое заметное снижение, помимо РФ (7,5 п.п.), зафиксировано в Южном Судане (на 12,1 п.п.), Гане (7,8 п.п.), Белоруссии (5,7 п.п.), а также Зимбабве и Турции (4,7 п.п.)

Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн, там она составила 0,1 процента, отмечает агентство.

В марте инфляция ускорилась в 34 странах, наиболее серьезный рост цен продемонстрировал Ливан (74,2 процентного пункта). Также заметно показатель подскочил в Бурунди (4,6 п.п.), Пакистане (3,9 п.п.) и Эфиопии (2,2 п.п.).

Неизменными темпы инфляции остались в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

Ранее агентство подсчитало, что в марте Россия с годовой инфляцией в 3,5% заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом более низкая инфляция в Европе была лишь в Испании, Лихтенштейне и Швейцарии.