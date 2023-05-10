Россия перестраивает мировой товарооборот

Объем экспорта из РФ, за исключением нефти и газа, сильно не пострадал из-за введенных против страны санкций. Более того, сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, по некоторым позициям показатели первого квартала 2023 года даже лучше, чем в 2019 году.

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Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 млн тонн, увеличившись на 7,6%. Добыча в стране при этом составила 535 млн тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

«Экспорт – определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся. В остальном у нас объемы не пострадали, а если сравнивать с 2019 годом, то по каким-то позициям они даже увеличились», – передает ТАСС слова чиновника.

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В марте 2022 года ФТС закрыла статистическую информацию по внешней торговле, а в марте нынешнего года частично возобновила публикацию таможенных данных. По данным ведомства, российский экспорт в январе 2022 года составил 45,8 млрд долл. и по сравнению с январем 2021 года увеличился на 69,9%.

В отношении экспорта Давыдов также сообщил, что грузопотоки перенаправляются на восток и юг – в частности, большие перспективы у стран Африки.

«У нас происходит фундаментальное перераспределение товаропотоков на восток и на юг, раз Запад от нас закрылся. На место компаний западных, европейских, американских, британских заходят очень активно компании из Юго-Восточной Азии, юга, Ближнего Востока. Африка очень большие перспективы имеет. Все очень неплохо идет и с Латинской Америкой», – сказал он.

Если же говорить об импорте, то, по данным врио главы ФТС, в январе 2022 года его объем в Россию составил 23,3 млрд долл., что на 38,6% больше, чем в январе годом ранее.

«Импорт идет очень неплохо в этом году. В прошлом году, до начала СВО, импорт был рекордный, потом было падение. Если смотреть по первому кварталу прошлого года, у нас суммарно результаты не хуже», – сказал Давыдов.

Вместо России в изоляции окажется Европа

Российская внешняя торговля вынуждена перестраиваться, но делает это вполне уверенно, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Европа закрылась от ресурсов РФ и потеряла российский рынок, однако, если сравнивать буксующий Евросоюз с растущими азиатскими экономиками, то перестройку торговых путей стоило начать гораздо раньше.

Российский экспорт – это далеко не только нефть и газ. В 2022 году Россия поставляла продовольственные товары в 160 стран, а выручка от сельскохозяйственного экспорта достигла 41,6 млрд долл. Конечно, это существенно уступает объёмам от реализации газа и нефти, но уже делает торговый баланс не столь скучно однообразным.

Вместо Евросоюза крупнейшим торговым партнёром РФ готов стать Китай, говорит эксперт. В январе–апреле товарооборот между двумя странами вырос на 41%, до более чем 73 млрд долл. При этом в марте–апреле существенно возросли поставки из КНР, но положительное сальдо торгового баланса сохраняется. Естественно, что нефть остаётся главным экспортным товаром. РФ стала крупнейшим поставщиком на рынках Китая и Индии.

Также увеличиваются поставки продовольственных товаров. Интересно то, что увеличение поставок в Индию привело к некоторым сложностям: торговля последнее время велась в индийских рупиях, и у РФ возник их избыток, который оказалось сложно реализовать из-за слабого индийского экспорта. С Китаем таких проблем пока не возникает, и вообще, юань становится ключевой валютой для отечественных внешнеторговых операций.

По сути, констатирует Кочетков, Европа и G7 добровольно вручили российский рынок поставщикам из Азии, а также предоставили азиатским партнёрам РФ возможность покупать многие товары со скидками. Ситуация дошла до того, что Индия начала поставлять нефтепродукты из российской нефти в Европу, зарабатывая на этом весьма неплохие деньги.

Почти схожая санкционная судьба РФ и Ирана подталкивает их к построению логистики «южного коридора». То есть, в будущем может появиться новый весьма перспективный маршрут для поставок российских товаров на восток Африки. Мало того: в риторике США и европейских чиновников всё чаще звучат слова о необходимости сдерживания Китая. То есть, поясняет аналитик, на уровне международной политики делается всё, чтобы в изоляцию попала не Россия, а запад Евразии и часть Северной Америки. Использование валют развитых стран в качестве геополитического оружия уже приводит к тому, что государства глобального Юга весьма активно переходят на торговлю за юани. Вполне вероятно, что рубль также имеет перспективы стать торговой валютой в будущем.

«Перестройка российской торговли приводит к глобальным изменениям в мировом товарообороте. В конце концов, в этом есть и признаки цикличности истории. Каких-то несколько веков назад экономика Китая составляла почти половину мировой, а бедная Европа кормила мир крестовыми походами и кострами инквизиции», – заключает Андрей Кочетков.

Не нефтегазом единым

Справедливости ради надо отметить, что экспорт из Росси остается на должном уровне за счет традиционных товаров, продаваемых за рубеж, указывает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Из высокотехнологических производств можно отметить оборудование для атомных реакторов – более 40% строящихся в мире ядерных станций применяют энергоблоки российского производства. Показательный пример – крупнейшая атомная станция «Аккую» в Турции. Всего же Росатом строит 23 энергоблока за рубежом. География достаточно обширна, от Азии до Африки.

«Мне представляется, что эта сфера будет развиваться и дальше. Помимо самих энергоблоков, Россия занимает более 17% мирового рынка ядерного топлива. Традиционно пользуются спросом за рубежом российские удобрения и товары химической промышленности. Отечественные органические удобрения занимают 60% в общем объеме поставок в страны ближнего зарубежья, Латинскую Америку, Африку, и в Южную Азию», - отмечает Бовт.

На страны СНГ, Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона приходится более 80% экспорта бензола, синтетического каучука, карбамида и хлорида калия. Как полагает Станислав Бовт, в этом направлении тоже есть достаточно высокий потенциал у российских производителей.