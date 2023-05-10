Российский парламент рассмотрит денонсацию Договора об обычных вооружениях в Европе

Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым замглавы МИД РФ Сергей Рябков назначается представителем президента при рассмотрении в Госдуме и Совете федерации денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — указывается в нем.

В 2007 году глава государства подписал указ о приостановлении действия ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют соглашение. В 2015 году РФ объявила о приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, таким образом сделав приостановление действия договора полным.

ДОВСЕ подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора; он устанавливал лимиты на число боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. В 1999 году был подписан обновленный вариант документа, который предусматривал в том числе квоту на размещение на территории суверенных государств вооружений других государств. Документ ратифицировали только Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия.

Как заявил в беседе со «Звездой» военный эксперт Виктор Литовкин, Запад сам спровоцировал отказ России от ДОВСЕ. «Соглашение, заключенное между странами НАТО и Варшавским Договором определяло квоты для тех или иных стран по пяти параметрам — танки, боевые бронемашины, САУ, самолеты и вертолеты. В 1999 на конференции в Стамбуле Договор был адаптирован под новые реалии, но ни одна из стран НАТО не ратифицировала этот договор, в том числе и США. И получалось так, что страны НАТО имели возможность инспектировать РФ, а мы в ответ не могли. Нам это не нравилось, и в 2007 году мы приостановили участие в Договоре», — напомнил Литовкин. Он подчеркнул, что за 16 лет со стороны Североатлантического альянса ничего не изменилось, поэтому Москва посчитала договор бессмысленным для безопасности РФ и Европы.

Госдума может рассмотреть денонсацию ДОВСЕ на заседании 16 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого.