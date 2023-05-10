Российские банки установили рекорд по объему выдачи автокредитов

Работа российских банков в сегменте выдачи автокредитов активизировалась после кризисного периода.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитические данные консалтинговой компании Frank RG, в апреле текущего года финансовые организации в РФ одобрили физлицам 77 тыс. автокредитов на общую сумму 109,5 млрд руб. Сообщается, что показатель превысил докризисный максимум (100,1 млрд руб.) апреля 2021 года, а также установил рекорд за все время наблюдений, которые ведутся с конца 2013-го.

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Объемы автокредитования выросли по отношению к марту на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении, отмечают аналитики, обращая внимание на то, что выдачи кредитов в этом сегменте быстро увеличиваются уже второй месяц подряд. В марте их объем подскочил на 21% по сравнению с февралем, а количество выросло на 14%. Также зафиксирован рост средней суммы автокредита — в прошлом месяце он достиг 1,42 млн руб., превысив наиболее кризисный уровень февраля прошлого года (1,4 млн руб.)

Размер кредитов растет вместе с ценами на транспортные средства, констатируют эксперты: по итогам 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля выросла на 20%, подержанного — на 32%.

Выдачи автокредитов рухнули после начала СВО и введения санкций против России. По статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2022 году продажи новых легковых машин в РФ упали почти на 60%, до 1,67 млн единиц. Продажи подержанных авто, по данным «Автостата», уменьшились в годовом выражении на 19%, до 4,9 млн.

Объемы автокредитования в минувшем году снизились более чем на треть (-36%), до 702 млрд руб., свидетельствуют данные Frank RG; число таких кредитных договоров сократилось на 40% и составило менее 555 тыс.

Сейчас рынок оживился за счет новых китайских брендов, поясняет агентсво.

В соответствии с прогнозами ВТБ, в 2023 году рынок автокредитования обновит рекорд 2021-го; в банке ожидают, что выдачи в этом сегменте достигнут 1,13 трлн руб., на 4% превысив ранее достигнутый максимум. В качестве предпосылок для этого указывались растущие поставки новых машин с азиатского рынка и развитие параллельного импорта.