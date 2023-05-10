Российские перевозчики будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю — Минтранс

Российские авиакомпании после снятия ограничений на полеты между РФ и Грузией будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

Об этом сообщается на сайте Минтранса. «В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — указывается в сообщении ведомства.

Как рассказали РБК в пресс-службе туроператора «Интурист», восстановление турпотока будет зависеть от того, насколько быстро и в каком объеме будут выполняться перелеты. «Конечно, мы ждем, что теперь турпоток в Грузию будет восстанавливаться, но насколько он будет активным, будет зависеть от постановки прямой авиаперевозки и приемлемости цен на авиабилеты», — заявили в компании, выразив уверенность в том, что Грузия способна вернуть статус наиболее востребованного направления среди всех стран на постсоветском пространстве, а также среди всех направлений Закавказья — «как это было в прежние времена».

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, рейсовые туры в Грузию могут быть запущены уже в этом месяце.

Ранее Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Другим указом глава государства вернул безвизовый режим с этой страной. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение российского руководства «противоречит интересам Грузии» и является провокацией. По ее словам, в связи с решением Москвы Тбилиси необходимо рассмотреть возможность введения виз для граждан РФ сроком на три месяца, передает «Интерфакс».

Безвизовый режим между двумя странами отменили после конфликта 2008 года; в 2012-м Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для граждан РФ. Прямые полеты в Грузию были приостановлены Россией в июле 2019 года из-за масштабных протестов в республике.