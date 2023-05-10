С 2014 года на Донбассе от действий украинских боевиков погибли более 5 тыс. человек — глава СКР

Свыше 5 тыс. мирных жителей погибли от действий украинских вооруженных формирований на территории Донбасса с 2014 года.

Такие данные в ходе выступления на пленарной сессии молодежного Петербургского международного юридического форума озвучил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

«С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более 5 тыс. человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних», — рассказал Бастрыкин.

Он отметил, что СК с 2014 года ведет расследование преступлений киевского режима в Донбассе. «Сначала на расстоянии, потом на самих территориях. Вскрываем факты массовых захоронений мирных жителей», — рассказал глава ведомства. По словам Бастрыкина, идеология Киева является фашистской. «Им просто доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребенка, женщину», — заявил он.

В феврале прошлого года, накануне начала СВО, Следственный комитет сообщал о 2,6 тыс. погибших и 5,5 тыс. раненых с 2014 года мирных жителях ДНР и ЛНР.