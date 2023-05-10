Сбер не устает удивлять аналитиков

Внешний фон перед открытием сегодняшних торгов на Московской бирже складывался не очень радостно. В минусе торговались нефть и большинство промышленных металлов. Однако российский рынок акций начал день с роста, который в течение дня усилился.

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Причин для позитивной тенденции было несколько. Прежде всего, без эксцессов прошли длинные выходные. Многие инвесторы в конце апреля из-за геополитических рисков сокращали длинные позиции по акциям в преддверии выходных, а сегодня с утра начали их восстанавливать.

Кроме того, прояснился характер 11-го пакета санкций, который ЕС планирует ввести в отношении России. Наиболее значительными мерами в нем будут ограничения поставок товаров в третьи страны, если будет доказано, что эти грузы в дальнейшем переправляются в Россию. Планируется запретить вхождение в европейские порты судам, перевозящим российскую нефть в обход потолка цен. Подавляющего большинства эмитентов эти санкции не коснутся.

Серьезное внимание инвесторов и аналитиков было приковано сегодня к акциям Сбера, которые очистились от 25-рублевых дивидендов. Дивидендная доходность бумаг составила 10,5%. На пике акции сегодня снижались на 9,5%, однако к закрытию основных торгов потери сократились до 6% по привилегированным и до 6,5% по обыкновенным акциям.

Аналитики ждали, что дивидендный гэп по Сберу будет меньше размера выплат, но вряд ли кто-то полагал, что за один день бумага закроет половину дивидендных потерь.

Доля акций Сбера в Индексе Мосбиржи составляет 17,6%, и динамика акций крупнейшего российского банка сильно влияет на Индекс. Поэтому был риск того, что дивидендный гэп по Сберу приведет к пробою Индексом Мосбиржи технической поддержки 2450 пунктов, а это ухудшило бы общую картину по рынку в целом. Но негативный сценарий не реализовался: Индекс Мосбиржи подрос на 0,8% во многом именно благодаря отличной динамике Сбера. Таким образом, можно говорить о том, что российский рынок акций по-прежнему очень силен, и настрой на рост сохраняется.

Лидерами же сегодняшнего роста без каких-либо весомых причин стали акции «Юнипро», подорожавшие на 7,3%.

«Ликвидность в акциях “Юнипро” небольшая, поэтому отдельные участники рынка могут провоцировать сильные движения. Особенно сильно выросла волатильность в бумагах в последнее время, отражая увеличившуюся восприимчивость акций спекулятивным движениям», – комментирует ситуацию с бумагой в своем обзоре Дмитрий Пучкарев из БКС.

Совсем чуть-чуть отстал от бумаги энергетической компании производитель золота «Полиметалл» (+7,2%). Здесь драйвером покупок стали новости о росте выручки в первом квартале на 19%, а также намерении компании переехать из оффшора в Казахстан.

Только три ликвидные бумаги сегодня завершили день снижением котировок. Кроме обыкновенных и привилегированных акций Сбера, немного капитализации сегодня потерял Московский кредитный банк.

При этом 10 акций подорожали более чем на 5%.

Снижение нефти почти на процент к российскому закрытию также не оказало влияния на настроения инвесторов. Акции «Роснефти» и «Лукойла» подросли на 2,4% каждая. «Газпромнефть», выглядевшая слабо с конца апреля, сегодня взлетела на 3,8%, закрывшись выше зоны сопротивления 480–490 руб.

Любой рост рынка, тем более такой сильный как сегодня, невозможен без наличия на рынке свободных денег. Безусловно, для покупок были использованы средства, вырученные от продажи части акций в конце апреля. Однако есть предположение, что после того как пара доллар-рубль достигла цели роста чуть выше отметки 80, а на рынок стала поступать увеличенная выручка нефтяных экспортеров, некоторые крупные инвесторы стали сокращать свои валютные запасы, перекладываясь в акции.

В пользу этой версии говорит сегодняшнее сильное падение курса доллара. 5 и 8 мая пара доллар–рубль неудачно тестировала техническую поддержку 76,5, а сегодня эта преграда довольно легко была пройдена. По итогам среды рубль подорожал к доллару на 2,7%, торги закрылись чуть выше 76 руб. за доллар.

Теперь ближайшей целью роста рубля является отметка 75 руб. за доллар

