Сотрудники Центробанка назвали семь уязвимостей финансового сектора РФ

Кризисные явления в банковском секторе развитых стран продемонстрировали, что регуляторам важно не допускать чрезмерного накопления уязвимостей в финансовой системе и что существенную роль в развитии кризиса могут играть эффекты заражения из-за взаимосвязанности финансовых рынков и институтов. Директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова и специалисты ее подразделения в статье для портала ECONS проанализировали кризисные явления в банковском секторе в США и Европе, а также оценили прежние и новые уязвимости финансового сектора России. В числе прочих они назвали офшоризацию сбережений, закредитованность россиян и дисбалансы на рынке недвижимости.

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«События в банковском секторе США и Европы, в отличие от ситуации 2008 года, пока слабо затронули динамику рынков стран с формирующимися рынками, в том числе по причине разворачивающейся деглобализации и фрагментации. Для России конфигурация системных рисков, безусловно, также изменилась в связи с реализацией геополитических рисков в прошлом году. Возникли новые значимые уязвимости, обусловленные санкциями; помимо этого, важно не упускать из виду прежние уязвимости и то, как они трансформируются в новой среде», — говорится в статье.

В числе новых уязвимостей специалисты назвали ограничение доступа к платежной инфраструктуре в токсичных валютах, риски повышения долговой нагрузки нефинансовых компаний и выход иностранных инвесторов из российских активов.

Кроме того, актуальны и прежние уязвимости, пишут сотрудники ЦБ. Во-первых, это рост долговой нагрузки граждан, которая к концу 2022 года достигла рекордного уровня. Во-вторых, это дисбалансы на рынке жилой недвижимости и на рынке ипотеки, из-за чего разрыв в ценах на первичное и вторичное жилье достиг 30%.

«В-третьих, офшоризация сбережений граждан тоже может нести риски для финансовой стабильности. Если ранее основной канал вывода сбережений состоял в покупке иностранных акций, то теперь многие переводят средства на собственные счета в иностранные банки. В целом за период с начала 2022 по март 2023-го объем переводов граждан на собственные счета составил 2,4 трлн рублей», — уточнили сотрудники ЦБ.

Регулятор предупреждает, что иностранные инвестиции россиян могут нести геополитические риски со стороны недружественных стран. Кроме того, отток средств означает уменьшение депозитной базы для российских банков.

Еще одной уязвимостью финансисты ЦБ назвали процентные риски банков, при этом подчеркнув, что по оценкам регулятора, российский банковский сектор сохраняет устойчивость без регуляторных послаблений даже при росте ставок на 500 б.п.

«Несмотря на текущую стабилизацию ситуации в банках США и Европы, фундаментально уязвимости мировой экономики, связанные с процентным риском, никуда не делись. Для российской же экономики основной вызов на ближайшие годы – это трансформация бизнес-моделей и адаптация к работе в новых условиях при сохранении приемлемых уровней долговой нагрузки заемщиков», — резюмировали специалисты.

