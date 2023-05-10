Российские военные сбили украинский Су-27 в Харьковской области

Министерство обороны РФ рассказало о ходе спецоперации.

На Купянском направлении нанесено поражение украинским подразделениям в районах Тимковки, Синьковки, Загоруйковки и Табаевки Харьковской области, рассказали в ведомстве. В районах сел Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за сутки на этом направлении составили до 50 силовиков, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — указывается в сводке Минобороны. Уточняется, что авиацией в течение суток совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета. Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»; в районе Белокузьминовки (ДНР) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери украинской стороны составили до 70 боевиков, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — говорится также в сообщении российского оборонного ведомства.