Трампа обязали выплатить $5 млн за попытку изнасилования журналистки и клевету в отношении нее

Cуд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования и клевете в отношении журналистки Джин Кэрролл.

Как сообщает CNN, присяжные отвергли утверждения Кэрролл о том, что Трамп изнасиловал ее в 1996 году, и тем не менее признали факт домогательств и то, что он опорочил репутацию журналистки. Экс-глава государства должен выплатить $5 млн компенсации — $2 млн за домогательства и $3 млн за клевету.

По версии защиты Трампа, Кэрролл придумала эту историю, чтобы привлечь внимание к своей вышедшей в 2019 году автобиографии, тем самым повысив продажи. В этой книге она утверждает, что Трамп якобы домогался ее в раздевалке магазина Bergdorf Goodman.

Сам Дональд Трамп заявляет, что даже не знаком с Кэрролл. Экс-глава Белого дома намерен обжаловать вердикт, который он назвал «позором» и «политической охотой на ведьм». На суд он не явился.

Писательница подала иск в ноябре 2022 года, когда в штате Нью-Йорк начал действовать закон, позволяющий жертвам насилия подавать иски по давним преступлениям («закон о выживших»).

Дональд Трамп собирается баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.