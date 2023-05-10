Goldman Sachs: газовая вечеринка в Европе скоро закончится

Аналитики одного из крупнейших в Америке банков - Goldman Sachs «порадовали» европейцев прогнозом. Они обещают Европе, пишет Bloomberg, утроение цен на газ зимой 2023-24 годов. Сейчас МВт-час стоит в Европе всего лишь 36 евро (378 евро за тысячу кубов). Это все равно вдвое больше, чем до коронавирусной пандемии, но в 9 раз меньше, чем было в конце августа 2022 года – 321 евро за МВт-час, на который пришелся пик энергетического кризиса на континенте.
Аналитики Goldman Sachs не исключают превышения цены Мвт-час психологического барьера в 100 евро. Последний раз таким дорогим «голубое топливо» в Старом Свете было в декабре 2022 года.
Обвал цен на газ в последние месяцы объясняется его большими запасами в подземных газовых хранилищах (ПГХ), оставшимися после теплой зимы. Однако надеяться на то, что нынешние цены на газ не повысятся, убеждены американские аналитики, наивно.
«Комбинация из ожидаемой холодной зимы и вероятного ослабления экономии (энергии) домохозяйствами может очень быстро (кардинально) изменить баланс,- пишут аналитики Goldman Sachs,- и резко поднять цены зимой выше 100 евро. Даже если этим летом не будет особого роста европейской промышленности, никто не гарантирует, что европейцы без проблем переживут и предстоящую зиму».
Рывок цен на газ произойдет, считают американские аналитики, благодаря домохозяйствам, т.е. населению, которое вполне может расслабиться и забыть о необходимости экономить энергию, что в конечном итоге и приведет к трехкратному росту цен.
Совсем скоро уже должна начаться подготовка к новому отопительному сезону, т.е. наполнение ПГХ. Многие экономисты предрекают Европе проблемы с закачкой газа в хранилища в том числе и из-за отказа европейцев от дешевого российского трубного газа. Цифра говорят сами за себя: если в начале 2019 года Россия поставляла в Европу, по данным Евросовета, половину потребляемого ей газа, то по состоянию на ноябрь прошлого года доля российского газа снизилась вчетверо, до 12,9%.