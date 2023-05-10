Goldman Sachs: газовая вечеринка в Европе скоро закончится

Аналитики одного из крупнейших в Америке банков - Goldman Sachs «порадовали» европейцев прогнозом. Они обещают Европе, пишет Bloomberg, утроение цен на газ зимой 2023-24 годов. Сейчас МВт-час стоит в Европе всего лишь 36 евро (378 евро за тысячу кубов). Это все равно вдвое больше, чем до коронавирусной пандемии, но в 9 раз меньше, чем было в конце августа 2022 года – 321 евро за МВт-час, на который пришелся пик энергетического кризиса на континенте.

Аналитики Goldman Sachs не исключают превышения цены Мвт-час психологического барьера в 100 евро. Последний раз таким дорогим «голубое топливо» в Старом Свете было в декабре 2022 года.