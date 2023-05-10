В Швейцарии назвали сумму заблокированных средств Центробанка РФ

Средства Банка России в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд). Федеральный департамент (министерство) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям проинформировал об этом швейцарское правительство 10 мая и планирует обновлять эти данные раз в триместр, сообщает ТАСС.

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«Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд франков», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве также напомнили, что решение «сделать резервы и активы обязательными для отчетности» было принято 29 марта. Раскрывать такие данные планируется каждый триместр. Кроме того, кабмин Швейцарии сообщил, что «внимательно следит» за дискуссией в ЕС «о возможности использования активов ЦБ РФ в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины».

Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, использовать средства российского Центробанка для восстановления Украины юридически возможно, но решение еще не принято.

По данным Государственного секретариата экономики Швейцарии, в стране были заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков (около $8,4 млрд) и 15 объектов недвижимости. Кроме того, по сообщениям швейцарских СМИ, банк Credit Suisse заморозил российские авуары на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд). Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список.

