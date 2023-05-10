Владимир Ефимов: 5 детских школ и садов построят инвесторы на севере Москвы

Пять школ и садов, рассчитанных более чем на две тысячи детей, возведут девелоперы в САО в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Власти предоставили им землю под застройку этих объектов без торгов, сообщил 6 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реализации масштабных инвестиционных проектов город без торгов предоставил застройщикам в аренду 5,1 га земли. На участках возводят три детских сада, школу и образовательный комплекс, рассчитанные на 2,2 тыс. мест», — сказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что социальные объекты построят в районах Молжаниновский, Беговой, Ховрино и Аэропорт. Сейчас их уже проектируют, а некоторые вышли на стадию строительства.

В том числе, в Молжаниновском возведут сразу два объекта образования: большую школу для 1100 учеников и детский сад с бассейном для 350 воспитанников, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В районе Беговой появится современный комплекс, предназначенный для 200 детсадовцев и 200 учеников начальных классов.

В Ховрине откроется детский сад, в который пойдут 200 дошколят, а в районе Аэропорт — учреждение для 150 детей.

Напомним, что всего в рамках МаИП инвесторы построят в столице 19 школ, детских садов и образовательных комплексов. В них будут учиться 8,8 тыс. детей, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.