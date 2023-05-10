Южноазиатская страна выразила готовность покупать российскую нефть за юани

Пакистан планирует заключить с Россией долговременное соглашение о закупке нефти за юани. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан. Пакистан уже разместил заказ на одну партию нефти из РФ, которую оплатил в долларах, но у страны имеется соглашение о валютном свопе с Китаем (операция по покупке валюты с обязательством по ее последующей продаже на конкретную дату).

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«Мы надеемся, что если это станет долгосрочным соглашением, то оплата будет в рупиях и китайской валюте. Возможно, нам придется увеличить размер валютного свопа, чтобы мы могли воспользоваться другими возможностями, которые могут появиться», — сообщил министр.

Такая сделка согласовывалась бы с желанием России отказаться от использования доллара и евро для своего экспорта, а также с амбициями Китая вывести юань на глобальный уровень, чтобы снизить господство доллара, пишет Bloomberg. Кроме того, это принесет некоторое облегчение Пакистану, который сильно зависит от импорта энергоносителей и «пытается оживить застопорившиеся переговоры о помощи в размере $6,5 млрд от МВФ, чтобы избежать дефолта».

Первая партия российской нефти в Пакистан прибудет в течение месяца, она была закуплена со скидкой, уточнили изданию в министерстве энергетики.

