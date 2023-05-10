Замена стекла на грузовиках: основные особенности

10 мая 2023, 12:38

С технологической точки зрения выбор способа замены стекла грузовика определяется его местоположением и особенностями конструкции кабины.

Установка стекла для грузовиков может быть выполнена двумя способами: на клей либо с использованием резинового уплотнителя. Для грузовых авто чаще всего применяется монтаж стекла на клей. Данная процедура выглядит следующим образом:

  • Проведение работ должно осуществляться при температуре воздуха от плюс десяти до плюс сорока градусов по Цельсию.
  • Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия участки, прилегающие к облицовке, на период проведения работы защищают клейкой лентой на тканевой основе.
  • Для разрезания слоя старого клея пользуются специальным резаком, оснащенным сменными ножами различных форм и размеров.
  • При использовании резака в ходе замены его лезвие располагают в направлении стекла.
  • Перед снятием старого стекла рычаги стеклоочистителей устанавливают в нулевую позицию.

Снятие старого стекла производится по следующему алгоритму:

  • Внутри кабины демонтируют козырьки для защиты от солнца.
  • С внешней стороны убирают расположенную снизу панель, снимают рычаги дворников и расположенные вверху декоративно-защитные элементы.
  • С внутренней стороны слой клея сначала разрезают в верхней части, сделав отступ от центра по сто миллиметров, по стойкам – в направлении сверху вниз. При этом глубина реза составляет от двадцати пяти до тридцати пяти миллиметров.
  • С внешней стороны слой клея сначала разрезают от центра стоек вниз, а потом – вдоль расположенной снизу балки. При этом глубина реза составляет сорок миллиметров.
  • Стекло грузовика снимают двое или трое человек. Один человек выдавливает его с внутренней стороны, другой перемещает его вовне с применением вакуумных захватов, тогда как третий прорезает склейку с внутренней и внешней сторон на тех участках, где она не прорезана.
  • В конце выполняется обрезка остатков клеевого состава и герметика по периметру.

Установка нового стекла выполняется в такой последовательности:

  • После зачистки металла, выполненной по периметру клеевого шва, его покрывают слоем праймера небольшой толщины.
  • По несущей балке осуществляют монтаж самоклеящихся проставок и шарниров.
  • В центре стоек закрепляют монтажные клинья.
  • После очистки стекла выполняется нанесение праймера по его периметру. Затем на расположенный сверху торец насаживают монтажный профиль.
  • По краю стекла наносят полоску клея.
  • Стекло закрепляют на проставках и шарнирах с использованием вакуумных захватов, после чего передвигают на монтажные клинья.
  • Далее стекло с силой придавливают, обеспечивая требуемую плотность примыкания к металлу.

Сразу после того как клей высохнет, проставки, клинья и шарниры убирают. В конце выполняют установку облицовки, дворников, панели и козырьков.