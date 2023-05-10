Замена стекла на грузовиках: основные особенности

Установка стекла для грузовиков может быть выполнена двумя способами: на клей либо с использованием резинового уплотнителя. Для грузовых авто чаще всего применяется монтаж стекла на клей. Данная процедура выглядит следующим образом:

Проведение работ должно осуществляться при температуре воздуха от плюс десяти до плюс сорока градусов по Цельсию.

Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия участки, прилегающие к облицовке, на период проведения работы защищают клейкой лентой на тканевой основе.

Для разрезания слоя старого клея пользуются специальным резаком, оснащенным сменными ножами различных форм и размеров.

При использовании резака в ходе замены его лезвие располагают в направлении стекла.

Перед снятием старого стекла рычаги стеклоочистителей устанавливают в нулевую позицию.

Снятие старого стекла производится по следующему алгоритму:

Внутри кабины демонтируют козырьки для защиты от солнца.

С внешней стороны убирают расположенную снизу панель, снимают рычаги дворников и расположенные вверху декоративно-защитные элементы.

С внутренней стороны слой клея сначала разрезают в верхней части, сделав отступ от центра по сто миллиметров, по стойкам – в направлении сверху вниз. При этом глубина реза составляет от двадцати пяти до тридцати пяти миллиметров.

С внешней стороны слой клея сначала разрезают от центра стоек вниз, а потом – вдоль расположенной снизу балки. При этом глубина реза составляет сорок миллиметров.

Стекло грузовика снимают двое или трое человек. Один человек выдавливает его с внутренней стороны, другой перемещает его вовне с применением вакуумных захватов, тогда как третий прорезает склейку с внутренней и внешней сторон на тех участках, где она не прорезана.

В конце выполняется обрезка остатков клеевого состава и герметика по периметру.

Установка нового стекла выполняется в такой последовательности:

После зачистки металла, выполненной по периметру клеевого шва, его покрывают слоем праймера небольшой толщины.

По несущей балке осуществляют монтаж самоклеящихся проставок и шарниров.

В центре стоек закрепляют монтажные клинья.

После очистки стекла выполняется нанесение праймера по его периметру. Затем на расположенный сверху торец насаживают монтажный профиль.

По краю стекла наносят полоску клея.

Стекло закрепляют на проставках и шарнирах с использованием вакуумных захватов, после чего передвигают на монтажные клинья.

Далее стекло с силой придавливают, обеспечивая требуемую плотность примыкания к металлу.

Сразу после того как клей высохнет, проставки, клинья и шарниры убирают. В конце выполняют установку облицовки, дворников, панели и козырьков.