Замена стекла на грузовиках: основные особенности

Установка стекла для грузовиков может быть выполнена двумя способами: на клей либо с использованием резинового уплотнителя. Для грузовых авто чаще всего применяется монтаж стекла на клей. Данная процедура выглядит следующим образом:
- Проведение работ должно осуществляться при температуре воздуха от плюс десяти до плюс сорока градусов по Цельсию.
- Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия участки, прилегающие к облицовке, на период проведения работы защищают клейкой лентой на тканевой основе.
- Для разрезания слоя старого клея пользуются специальным резаком, оснащенным сменными ножами различных форм и размеров.
- При использовании резака в ходе замены его лезвие располагают в направлении стекла.
- Перед снятием старого стекла рычаги стеклоочистителей устанавливают в нулевую позицию.
Снятие старого стекла производится по следующему алгоритму:
- Внутри кабины демонтируют козырьки для защиты от солнца.
- С внешней стороны убирают расположенную снизу панель, снимают рычаги дворников и расположенные вверху декоративно-защитные элементы.
- С внутренней стороны слой клея сначала разрезают в верхней части, сделав отступ от центра по сто миллиметров, по стойкам – в направлении сверху вниз. При этом глубина реза составляет от двадцати пяти до тридцати пяти миллиметров.
- С внешней стороны слой клея сначала разрезают от центра стоек вниз, а потом – вдоль расположенной снизу балки. При этом глубина реза составляет сорок миллиметров.
- Стекло грузовика снимают двое или трое человек. Один человек выдавливает его с внутренней стороны, другой перемещает его вовне с применением вакуумных захватов, тогда как третий прорезает склейку с внутренней и внешней сторон на тех участках, где она не прорезана.
- В конце выполняется обрезка остатков клеевого состава и герметика по периметру.
Установка нового стекла выполняется в такой последовательности:
- После зачистки металла, выполненной по периметру клеевого шва, его покрывают слоем праймера небольшой толщины.
- По несущей балке осуществляют монтаж самоклеящихся проставок и шарниров.
- В центре стоек закрепляют монтажные клинья.
- После очистки стекла выполняется нанесение праймера по его периметру. Затем на расположенный сверху торец насаживают монтажный профиль.
- По краю стекла наносят полоску клея.
- Стекло закрепляют на проставках и шарнирах с использованием вакуумных захватов, после чего передвигают на монтажные клинья.
- Далее стекло с силой придавливают, обеспечивая требуемую плотность примыкания к металлу.
Сразу после того как клей высохнет, проставки, клинья и шарниры убирают. В конце выполняют установку облицовки, дворников, панели и козырьков.