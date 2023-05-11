Акции дня: бумаги «Сбербанка» отыгрывают падение

В плюсе закончили торги на Мосбирже в четверг, 11 мая акции «Сбера». За день обыкновенные акции выросли на +2,69% до 233,11 рублей за штуку, привилегированные на +1,93% до 230,57 рублей за штуку.

Ранее акции демонстрировали падение из-за дивидендного гэпа. Как считают эксперты ПСБ, бумаги «Сбербанка» смогли показать устойчивость, опустившись лишь примерно на половину начисленных дивидендов. «На рынке формируется мнение, что бумаги "Сбербанка" смогут довольно быстро закрыть дивидендный разрыв, так как прибыль текущего года может вновь стать основой для нового дивидендного рекорда», - добавил ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

По итогам 2022 года «Сбер» банк направит на выплату дивидендов 565 млрд рублей или 25 рублей на «обычку» и «префы», что станет рекордом в истории банка.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,82% до 2595,12 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,15% до 1064,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:41 мск составила 75,61 долларов за баррель (-1,28%). Российская валюта слабела – 76,9 руб. за доллар.