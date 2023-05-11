S&P 500 готовится к рецессии

Вчера на фондовом рынке США был день технологических акций. Гиганты с капитализацией более $1 трлн, – Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon.com – прибавившие 1,04%, 1,73%, 4,02% и 3,35%, вели индексы за собой.

Первопричиной этого была статистика по инфляции, оказавшейся в апреле чуть ниже ожиданий – 4,9% против 5%. Для трейдеров, уверенных, что, даже при небольшом превышении прогноза, ФРС остановит в июне подъем ставки, это стало лишним поводом готовиться к началу снижения последней.

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По данным CME, подразумеваемая срочным рынком вероятность того, что этот процесс начнется в июле, выросла вчера примерно до 40%. В сентябрьском же подъеме он уже почти уверен – цифры приближаются к 80%.

Для чувствительных к ставкам акций роста это хорошие новости. Но и для технологических гигантов, давно переросших эту категорию, они приятны. Тем более что снижение ставок ФРС в текущей ситуации может быть связано с началом рецессии.

И хотя традиционное разделение секторов на циклические и защитные не предполагает отнесения к последним четверки триллионеров, рынок так не считает. Идея о том, что такие акции, как Apple, будут неплохо себя чувствовать и во времена приближающегося экономического спада, ходит не первый месяц.

Вчера сектора, показавшие прирост в составе S&P 500, только подчеркнули новый подход. Среди лидеров, помимо коммуникационных услуг (+1,71%) и информационных технологий (+1,22%), были и традиционные защитные: коммунальные услуги (+0,94%) и здравоохранение (+0,27%).

Но рынок вела за собой Alphabet. Она объявила о расширении возможностей искусственного интеллекта в Google. Это ее ответный ход в конкурентной борьбе с Microsoft, встроившей ИИ в поисковик Bing. Теперь Google тоже интегрирует искусственный интеллект в поиск, а также в Gmail, Фото и другие приложения. И инвесторы в итоге подняли капитализацию всех сколько-нибудь причастных к этому.

Высокий вес крупнейших компаний в индексах, толкал последние вверх, но было заметно движение акций и в противоположном направлении. Причины его были по сути теми же. Падение инфляции ниже прогнозов может быть признаком того, что рецессия близка, если даже уже не наступила. Тем более есть немало и других ее примет.

Так, вчера Bloomberg сообщил, что в США число компаний, повторно подавших на банкротство, за первые 4 месяца 2023-го оказалось максимальным с 2008 года. Число поданных только в апреле заявлений от тех, кто уже проходил эту процедуру, но оздоровился, превышает общее их количество за весь 2021-й или 2022 год.

Так что защитные сектора росли, а более тесно связанные с реальной экономикой циклические – падали. Теряли в цене индустриальные и нефтегазовые компании. Банки просто продолжали очередной раунд снижения, начатый в понедельник: сомнения рынка на их счет никуда не исчезли. И худшими секторами S&P 500 стали энергетический (-1,15%), финансовый (-0,58%) и промышленный (-0,32%).

Акции Apple и Microsoft были одними из лидеров в составе Dow Jones Industrial Average, но веса для того, чтобы удержать его в «зеленой зоне», им не хватило. Проблема, впрочем, была в основном в том, что старейший индекс мира взвешен не по капитализации, а по цене.

Но как бы то ни было, день был закрыт разнонаправлено. Nasdaq Composite и S&P 500 выросли на 1,04% и 0,45% соответственно, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,09%.

Любопытно, что из бумаг крупнейших по капитализации компаний США сильнее всего пострадали акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, упавшие на 1,4%. С одной стороны, этот конгломерат, действительно, тесно связан с реальным сектором, хотя не все его вложения можно отнести к циклическим. Но с другой – в его портфеле самую высокую долю занимают как раз акции Apple.

Впрочем, Баффет и сам на днях признавал, что большинство принадлежащих Berkshire Hathaway компаний отчитаются в этом году хуже, чем в прошлом. Обозримое будущее экономики США явно представляется 92-летней легенде инвестиционного мира далеко не безоблачным. Впрочем, он не любитель предсказаний.

«Ни в чем нельзя быть уверенным завтра, ни в чем нельзя быть уверенным в следующем году, и ни в чем нельзя быть уверенным ни на рынках, ни в бизнес-прогнозах, ни в чем-либо еще», – говорил он в субботу десяткам тысяч акционеров Berkshire Hathaway, собравшимся в Омахе узнать мнение патриарха.