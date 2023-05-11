Аналитики указали на низкую вероятность встречи военного руководства США и Китая

В Китае считают, что встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна, о чем Пекин оповестил Вашингтон.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Уточняется, что такая ситуация будет сохраняться, пока остаются в силе американские санкции в отношении Ли Шанфу, передает «РИА Новости».

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По сведениям британского издания, в настоящий момент «нет никаких перспектив того, что администрация президента США Джо Байдена отменит санкции».

В Пентагоне при этом заявляют о желании наладить «открытые линии связи» с военным руководством КНР, в то время как в Пекине игнорируют либо и вовсе отклоняют «многочисленные запросы Вашингтона на встречи на высшем уровне», информирует газета.

Ежегодный межправительственный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в котором участвует военное руководство 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, состоится в Сингапуре 2-4 июня. В 2022 году Ллойд Остин в рамках форума встречался с предшественником Ли Шанфу, генералом Вэй Фэнхэ, однако последний не находится под санкциями США, отмечает FT.

В 2018 году американский Минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и на тот момент возглавлявшего эту структуру Ли Шанфу. По мнению аналитиков, это может сделать контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере на высшем уровне затруднительными.