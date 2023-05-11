Аудиогарнитура для гражданской авиации от «Ростеха» полностью заместила западные аналоги

Тульское АО «Октава» (входит в «Ростех») на 100% импортозаместило аудиогарнитуры, используемые в гражданской авиации.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что модернизированное устройство со средней шумозащитой принимает и передает голосовые данные при повышенных звуковых помехах до 120 дБ. «Высокий уровень шумоподавления устройства — результат использования заглушек специальной формы. Кроме того, в гарнитуре улучшена разборчивость речи», — указывается в сообщении.

По словам замгендиректора «Ростеха» Александра Назарова, в настоящее время «Октава» выпускает около 2 тыс. гарнитур ГСШ-А-18М в год. «По своим характеристикам аппараты не уступают образцам зарубежного производства, таким как, например, David Clark, при этом полностью изготовлены из отечественных материалов и комплектующих. Сейчас мы оснащаем гарнитурами "Октавы" вертолеты "Ансат" холдинга "Вертолеты России" и другую российскую авиатехнику», — рассказал Назаров.

АО «Октава» — один из крупнейших в России производителей средств связи, в том числе специального назначения. Предприятие также выпускает микрофоны, громкоговорители, наушники и слуховые аппараты.