Бюджет: гонка доходов и дефицита вышла на новый этап

Согласно опубликованным накануне предварительным данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей. Как сообщает «Интерфакс», таким образом, за последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн рублей — с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. И поскольку на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, сейчас показатель опережает свой прогноз на весь год.

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Доходы за январь-март оценивались Минфином в 5,677 трлн рублей. За четыре месяца они составили 7,782 трлн рублей. Это на 22% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года и связано с сокращением нефтегазовых доходов.

Но если в январе-марте фиксировалось и снижение ненефтегазовых доходов (на 4%), то по итогам апреля они выросли год к году на 5% – до 5,5 трлн рублей.

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Минфин объясняет это нормализацией динамики поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) после сокращения в январе. Указанная динамика, по его оценке, «вышла в устойчиво положительную область». Так, поступление НДС составило 3,439 трлн рублей, на 11% больше прошлогодних показателей (3,098 трлн рублей), налога на прибыль — 561 млрд рублей (снижение на 19,4% с 695 млрд рублей в январе-апреле 2022 года).

Нефтегазовые доходы, между тем, в январе-апреле продолжили сокращаться – на 52%, до 2,282 трлн рублей. Минфин связывает это с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

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Но при этом ведомство отмечает, что «месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)».

Расходы в январе-апреле сложились на уровне 11,206 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. По данным министерства, месячная динамика исполнения расходов с марта замедлилась (+3,9% г/г, в феврале она была +4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

Законом о бюджете доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы — 29 трлн 55,6 млрд руб., дефицит — 2 трлн 925,3 млрд руб.

Апрельские доходы бюджета составили 2,1 трлн рублей, уточняет информационное агентство.

Можно, кстати, предположить, что дефицит бюджета и заложен был ниже того, что было бы реалистичной оценкой. В статье свежего номера журнала «Эксперт» приводятся данные по дефициту бюджета в период Второй мировой войны в США. Так вот, там он составлял 12% ВВП в 1942 году, 27% в 1943-м и в два оставшиеся года — по 21%. Усиление финансовой роли государства позволило достичь кардинальной перестройки американской экономики, отмечается в публикации.

Впрочем, эксперты считают, что ситуация с бюджетом мало того, что не из ряда вон выходящая, но способна даже обернуться его профицитом в течение года.

Не слабо

Заметно дефицитный бюджет в первой половине года – это довольно обычная картина для России, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Тем более если речь идёт о сегодняшнем дне. Достаточно вспомнить, что в зимние месяцы российские экспортёры в спешном порядке решали проблемы с европейским самоотказом от нефти из РФ и навязанным другим странам потолком цен.

Прежде всего, указывает аналитик, проблемы возникли у бюджета: как при условно низких ценах пополнять доходную часть, как считать «серые» операции и т.д.? Но в апреле нефть Urals подорожала более чем на 22%, а некоторые поставки и вовсе пробили потолок. Кроме того, был установлен официальный разрешённый дисконт.

Соответственно, уверен Андрей Кочетков, уже в мае дефицит не должен быть столь впечатляющим, а, возможно, в летние месяцы бюджет даже станет немного профицитным. Хотя представить это в условиях множественных экономических стимулов и необходимых закрытых программ довольно сложно.

«Российские экспортные доходы в текущем году ниже прошлогодних, но и назвать их откровенно слабыми также невозможно. Главное, что бюджетный дефицит пока удаётся покрывать за счёт внутреннего рынка долга и резервов. При этом внешний долг неуклонно сокращается, а значит, проблемой для бюджета не является», – заключает Кочетков.

Модернизация это не плоская шутка

Дефицит бюджета удастся удержать на уровне прогнозных значений, уверен Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. «Мне представляется, что несмотря на снижение нефтегазовых доходов, Минфину и правительству удастся удержать дефицит бюджета на уровне запланированных 3 трлн рублей. На мой взгляд, кумулятивный эффект высокой базы прошлого года и снижение цен на российскую нефть постепенно будет сходить на нет», – говорит он.

Однако с сокращением продаж природного газа уже ничего не поделать, считает эксперт, и на восстановление объемов рассчитывать не стоит, тем более что цена на газ в Европе снижается уже 23 недели подряд. «Как я уже неоднократно писал, восстановление нашей экономики лежит в плоскости ее структурной модернизации. Сама жизнь требует ухода от нефтегазовой зависимости и сосредоточения на создании высокотехнологических производств и развитии инфраструктуры», — отмечает Станислав Бовт.

