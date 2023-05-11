Инвесторы на всякий случай начали готовиться к дефолту США

Одним из неписанных правил глобальной финансовой системы много лет считалась невозможность дефолта Соединенных Штатов по гособлигациям. В этой слепой вере в Америку нет ничего удивительного, потому что именно там находится печатный станок мировой резервной валюты, благодаря чему инвесторы всегда стоят в очереди, чтобы одолжить Вашингтону денег. Имея возможность постоянно получать деньги, всегда можно оплачивать долги.

Однако сейчас Вашингтон в очередной раз показывает всем, что дефолт главной мировой супердержавы вполне возможен, пишет Economist. Причем, не только теоретически, а вполне практически из-за упрямства политиков. С проблемой превышения потолка госдолга США сталкиваются регулярно: они упирались в потолок госдолга, который сейчас составляет 31,4 трлн долларов или 117% ВВП, в последние годы, например, в 2011 и 2013 годах.

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Конгресс США должен поднять этот потолок или отказаться это делать и тем самым спровоцировать дефолт Министерства финансов по обязательствам и платежам. Глава Минфина Джанет Йеллен предупредила, что возможности ее ведомства оттягивать дефолт, т.е. имеющиеся в наличии деньги могут закончиться уже через три недели, в первый день лета. Поэтому во вторник 9 мая лидеры Конгресса приехали в Овальный кабинет Белого дома для того, чтобы сесть за стол с президентом Байденом и наконец решить проблему, нависшую как дамоклов меч не только над американской, но и над глобальной экономиками. Переговоры по потолку госдолга только начинаются и могут продлиться долго, потому что разногласия между демократами и республиканцами такие же большие и сильные, как и их упрямство и нежелание идти на уступки.

Контролируемая после прошлогодних промежуточных выборов республиканцами Палата представителей пытается выбить у президента Байдена уступки, утверждая, что на кону стоит кредитоспособность Америки. Все, конечно, уверены, что несмотря на разногласия участники переговоров найдут выход из тупика, в который сами же себя и загнали. Однако особенность нынешнего кризиса заключается в том, что Уолл-стрит хочет остаться в стороне. Между тем, даже малейший намек на возможность дефолта заставляет инвесторов лихорадочно искать способ защитить свои деньги.

Наиболее надежным средством для этого считаются векселя Казначейства США, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения от 3 месяцев до года. Они есть у всех. Суть дефолта по госдолгу США заключается в том, что если потолок госдолга не будет повышен, инвесторы и компании не смогут расплачиваться друг с другом, что автоматически приведет ко всеобщему и полному краху. Так что страх инвесторов и желание защитить свои деньги вполне объяснимы.

Особенность текущего момента сейчас состоит в том, что самая надежная на планете ценная бумага далека от надежности и стабильности. Так, например, в начале апреля процентная ставка по одномесячным векселям находилась на отметке 4,7%, но за три следующие недели она снизилась до 3,4% несмотря на готовность ФРС поднять ключевую ставку до 5%-5,25%. Срок погашения одномесячных бумаг наступает после 1 июня, т.е. тогда, когда у Казначейства закончатся деньги.

Несколько лучше ситуация с долгосрочными бумагами Казначейства. Главным образом, благодаря убеждению, что реальность дефолта все же заставит политиков забыть о разногласиях. Но это не значит, что они дают надежную защиту. Достаточно сказать, что стоимость страховки от дефолта пятилетних облигаций США за последние 12 месяцев выросла в четыре раза.

Даже если события будут развиваться по наиболее благоприятному сценарию, ликвидность на финансовом рынке резко снизится, а процентные ставки - поднимутся. Фондовый рынок, между тем, сейчас очень неустойчив. Аналитики обращают внимание на то, что индекс S&P500 в преддверии возможности дефолта, т.е. приближения к потолку госдолга снижается в среднем на 6,5% в месяц. В случае дефолта сейчас ситуация будет значительно хуже. Во время последнего серьезного противостояния между республиканцами и демократами по потолку госдолга десять лет назад аналитики ФРС создали компьютерную модель дефолта, который продлится месяц. Модель выдала обвал стоимости акций на рынке на 30% и ослабление доллара на 10%. Пожалуй, можно предположить, что нечто подобное может произойти в случае дефолта и сейчас.

До дня Х остались три недели. Инвесторы с каждым днем нервничают все сильнее и сильнее. Дефолт по-прежнему остается крайне маловероятным, но уже никто не считает его немыслимым, как, скажем, в 2013 году.